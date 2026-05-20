De hecho, afirma que Glasner es la «opción preferida» de los directores deportivos Fernando Carro (61) y Simon Rolfes (44).
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¿Una bomba en la Bundesliga? Se dice que Oliver Glasner es la «opción preferida» de los responsables deportivos
Según el informe, Glasner aún no ha respondido a la consulta del Leverkusen. El austriaco se prepara con el Crystal Palace para la última jornada de la Premier contra el Arsenal y la final de la Conference ante el Rayo Vallecano.
Mientras tanto, Hjulmand, cuestionado, permanece en el cargo. El danés tiene contrato hasta 2027, pero tras una campaña decepcionante y la pérdida de la plaza en la Champions, se espera que siga el mismo camino que Erik ten Hag y se vaya tras solo un año.
Tras el 1-1 ante el Hamburgo SV, el director deportivo Rolfes se limitó a recordar su contrato vigente y evitó respaldar a Hjulmand.
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El contrato de Oliver Glasner con el Crystal Palace está a punto de expirar
Glasner estará libre este verano. Hace meses anunció su salida del Palace al terminar la temporada, cuando vence su contrato en Londres. Desde entonces se le ha vinculado a varios clubes importantes, pero las opciones se reducen.
Por ejemplo, el Chelsea FC ya anunció a Xabi Alonso (44) como nuevo técnico para el verano, mientras que el Manchester United, el club inglés más ganador que atravesaba una crisis, ha encontrado estabilidad con el interino Michael Carrick (44), quien podría mantenerse en el cargo.
Glasner conoce bien la Bundesliga: dirigió al VfL Wolfsburgo de 2019 a 2021 y luego al Eintracht Fráncfort, con el que ganó la Europa League. Después, en Inglaterra, sorprendió al conquistar la FA Cup con el Crystal Palace y, acto seguido, la Supercopa.
Para Sport Bild, sería la «garantía de éxito» que el presidente de Bayer AG, Werner Wenning (79), quería presentar tras dos decisiones fallidas de entrenador.