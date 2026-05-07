Los goles de Lukas Kübler (19’, 72’) y Johan Manzambi (41’) desataron la locura en la afición del Friburgo. Pau Victor marcó para el Braga (79’), que jugó casi todo el partido con diez tras la roja a Mario Dorgeles (6’). El conjunto de Schuster se apoyó en su fortaleza como local: el Sport-Club ha ganado sus siete partidos en casa en esta Europa League.

«Sabemos de lo que somos capaces», afirmó el portero del Friburgo, Noah Atubolu, en RTL, y pronosticó «una batalla». El SC no pudo contar con Yuito Suzuki. El japonés se fracturó la clavícula derecha el domingo en el 1-1 liguero ante el Wolfsburgo, así que Schuster alineó al veterano Nicolas Höfler.

Arropado por sus ruidosos aficionados, el Friburgo dominó desde el inicio y a los seis minutos se quedó con un hombre más: Dorgeles, autor del gol de la victoria en la ida, derribó a Jan-Niklas Beste cuando se plantaba solo ante la portería y vio la roja directa.

A partir de ahí, el Braga se dedicó más a perder tiempo que a atacar, mientras la presión local crecía. El gol llegó rápido: un centro despejado defectuoso rebotó entre Kübler y un rival y acabó en la red.

El Friburgo no aflojó, manejó el balón con calma y sentenció: Manzambi entró por la izquierda y colocó el balón en la escuadra derecha desde 20 metros. El Friburgo dio la vuelta al marcador de la ida, aunque también tuvo suerte justo antes del descanso con el poste de Víctor Gómez (45’+1).

En la reanudación el Sport-Club buscó sentenciar: Grifo golpeó el poste (47'), Ginter lanzó raso y por poco (49') y Hornicek despejó in extremis un disparo de Manzambi (53').

Ante 33.700 espectadores, entre ellos Joachim Löw, el Braga respondió: Gorby (58’) y Moutinho (69’) fallaron el empate. Kübler sentenció de cabeza, aunque el Braga aún recortó.