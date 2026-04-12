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Un giro inesperado: la directiva del Liverpool juega con fuego antes del partido contra el París Saint-Germain

Liverpool vs Paris Saint-Germain
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Liverpool vs Fulham
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Inglaterra
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Una advertencia enérgica sobre el retorno a la situación de 2016

La afición del Liverpool se prepara para un enfrentamiento decisivo con la directiva tras una reciente decisión inesperada.

El equipo ha decepcionado esta temporada: quedó fuera de las copas y marcha quinto en la Premier.

Solo les queda la Liga de Campeones, donde intentarán remontar el 2-0 en contra ante el París Saint-Germain en la vuelta de cuartos.

La vuelta se jugará el martes en Anfield.

  • Una larga batalla

    La directiva del Liverpool ha anunciado un aumento en el precio de las entradas y los abonos de temporada. El sábado, en Anfield, comenzó una protesta organizada durante la victoria contra el Fulham; podría prolongarse y afectar al ambiente en las gradas.

    Según la cadena francesa RMC, la afición ha iniciado una batalla que se prevé larga y difícil.

    El equipo de Arne Slot venció 2-0 al Fulham y recuperó algo de confianza tras tres derrotas seguidas, incluida la del París Saint-Germain, pero el ambiente no fue festivo.

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  • Un giro inesperado... Prohibición de fichajes en Anfield

    En la curva, los aficionados desplegaron una gran pancarta: «No al aumento del precio de las entradas».

    La medida responde al anuncio de la directiva de aumentar los abonos de temporada en más de 53 libras (unos 60 euros) durante las tres próximas campañas, decisión que la web de aficionados «This Is Anfield» califica de «mala elección» y no de «necesidad».

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    Jay McKeena, presidente del Consejo de Aficionados del Liverpool, afirmó: «Tras meses de negociaciones y esta subida innecesaria, los seguidores de Anfield se han organizado. El sábado se pidió a todos que no gastaran ni un penique en el estadio».

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    Además, se pidió a los seguidores que consumieran en los comercios de los alrededores, que retrasaran la renovación de abonos y que retiraran las banderas de la grada.

  • Las gestiones continúan... a la espera de las negociaciones.

    Estas medidas se mantendrán hasta que se inicien nuevas negociaciones con la directiva.

    La campaña se apoya en la sólida situación financiera del club, pues el Liverpool ingresó un récord de 703 millones de libras (más de 800 millones de euros) en el último ejercicio.

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    Jay McKeena, portavoz del grupo «Spirit of Shankly», declaró: «Las entradas llegan a costar 70 libras (80 euros) y los abonos superan las 1000 libras (1150 euros), mientras el Liverpool bate récords de beneficios».

    En 2016, la afición ya protestó por la subida de los abonos y logró congelar los precios durante ocho temporadas.

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