«Al fichar por un club, nunca sabes cómo te irá ni cuánto tiempo te quedarás», dijo Luke O'Nien a BBC Radio Newcastle. «Hoy es raro que un jugador permanezca tanto tiempo en un club como yo».
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¡Un futbolista de tercera división brilla en la Premier League! Cómo Luke O'Nien pasó de la séptima división a la Copa de Europa y se convirtió en una leyenda del club
Este jugador de 31 años tiene razón: la próxima será su novena temporada con el AFC Sunderland. Los Black Cats debutarán en la Europa League, algo que no ocurría desde hace 53 años.
El club, recién ascendido y bien financiado, acabó séptimo tras ganar 2-1 al Chelsea en la última jornada de la Premier. O'Nien fue clave.
El defensa dio la asistencia del 2-0 provisional, su primera en la máxima categoría, donde debutó este curso. Aunque llegó al club en 2018, cuando militaba en tercera división, O’Nien no era entonces un jugador relevante.
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En el club desde 2018: Luke O'Nien es «Mr. Sunderland»
Hasta ahora, ha jugado 329 partidos oficiales con el club; solo dos jugadores, fallecidos antes del 2000, le superan en la clasificación interna. A O'Nien le faltan 23 partidos para liderar la lista.
¿Las conseguirá? La temporada pasada el técnico Regis Le Bris solo le dio 12 oportunidades en la liga. No fue hasta principios de marzo que debutó como titular en la Premier League, como capitán y durante los 90 minutos. Las lesiones de sus rivales en el equipo lo hicieron posible, y le siguieron otros cinco partidos como titular hasta el final de la temporada.
Cuando saltó al campo desde el inicio contra el Leeds, recibió el premio al mejor del partido. No solo por su actuación, sino porque es «Mr. Sunderland», como le llaman afición y club.
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Luke O'Nien: «Un buen ejemplo en todos los aspectos del fútbol»
O'Nien no es un jugador de la Premier League, sino un futbolista de un nivel superior de tercera división. Le faltan velocidad, visión de juego y rapidez mental. Estas limitaciones, evidentes en su rol de mediocentro en una defensa de tres, lo han convertido en objeto de burla para los aficionados ingleses en redes sociales.
Sin embargo, su valor para el club es otro: es el único integrante que ya estaba en la plantilla cuando se estrenó en 2018 el aclamado documental «Sunderland 'til I Die». Hoy aglutina a equipo y afición en la euforia y en el sufrimiento. Es un líder emocional que hace latir más rápido el corazón de los aficionados porque se ha entregado por completo al club.
Para Holcroft, joven de la sub-18 del Sunderland, «Luke es un ejemplo en todos los aspectos del fútbol: lidera, controla el juego y ayuda a todos». Creo que mucha gente no lo ve, pero hay mucho detrás, sobre todo en el caso de Luke».
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Luke O'Nien: Hace doce años jugaba en la séptima división.
Cuando O'Nien tenía la edad de Holcroft, nadie imaginaba que llegaría a ser el jugador que es hoy. «La Europa League nunca fue mi sueño. No por falta de ganas, sino porque nunca lo vi posible», admitió.
Comenzó en el Watford FC, pero el club llamó a su padre para decirle que su etapa allí había terminado. Su padre envió docenas de correos a otros equipos y solo recibió una respuesta: el Wealdstone FC de la séptima división.
Doce años después, en 2015, aún jugaba en la sexta división; luego ascendió dos categorías hasta recalar en el Wycombe Wanderers. Tras el éxito con el Sunderland, les dedicó un agradecimiento público.
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Luke O'Nien podría convertirse en el jugador con más partidos disputados del Sunderland
Tras tres años y 119 partidos con el Wycombe, fichó por el recién descendido Sunderland de Segunda para jugar en Tercera. Allí vivió todas las emociones: perdió la final de ascenso en su primer año contra el Charlton Athletic y, en el segundo, el equipo acabó octavo, su peor resultado histórico.
En 2022, ya como titular, O'Nien ayudó al club a subir a Segunda tras ganar la final al Wycombe. Un año después lograron el regreso a la Premier. En la final de ascenso ante el Sheffield United, que se ganó 2-1 en el quinto minuto de prórroga, solo jugó ocho minutos, pero ya sumaba 48 partidos oficiales.
Mientras el club invertía más de 210 millones de euros para afrontar la Premier, O'Nien fue recompensado con una extensión de contrato hasta 2027, ampliable a un año más.
De no mediar una sorpresa mayúscula, debutará en competición internacional. Para ello sabe que debe seguir creciendo; de lo contrario, su meta de convertirse en el jugador con más partidos del club podría esfumarse. «He tenido partidos buenos, malos y de todo. He mejorado desde el primero», admite. «Si quiero llegar a 350 o más, debo seguir creciendo para no estancarme».
Luke O'Nien: resumen de su carrera
Periodo Club Partidos oficiales Goles Asistencias 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014–2015 FC Wealdstone (cedido) 36 4 - 2015–2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 Desde 2018 AFC Sunderland 329 23 17