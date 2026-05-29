El inicio fue prometedor y pronto llegaron las alabanzas. «Un jugador muy bueno que nos ayudará mucho», afirmó Stephan Lichtsteiner. «Tiene un talento impresionante».
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«Un futbolista de circo, un jugador de buen tiempo»: una gran promesa del BVB es objeto de burlas y se enfrenta a un futuro incierto
El 1 de febrero el FC Basilea no tenía mucho que celebrar. El campeón suizo acababa de perder 1-2 en casa ante el ascendido y sorpresivo líder, el FC Thun, que luego sería campeón. La diferencia con el primer puesto subió de siete a 13 puntos.
Sin embargo, Julien Duranville convenció en su debut como titular, tal como había hecho una semana antes como suplente. Tres días después de su cesión de seis meses desde el Borussia Dortmund, el joven belga allanó el camino hacia una victoria 4-3 en Zúrich con la asistencia decisiva en el minuto 94.
En la banda del Letzigrund seguía Ludovic Magnin, pero tras 33 partidos fue reemplazado por Lichtsteiner, un cambio esperado ante los malos resultados previos al parón invernal.
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El FC Basilea ha tenido una temporada para olvidar
Aunque Lichtsteiner tenía mucha experiencia como jugador en el extranjero, como entrenador era un desconocido. Nunca había dirigido un equipo profesional; venía del FC Wettswil, de la cuarta división suiza. Y llegó en un momento que, en retrospectiva, resultó clave en la decepcionante temporada del Basilea.
Enseguida llegaron tres compromisos clave y los perdieron todos: cayeron en casa ante el Viktoria Plzeň en la Europa League, luego frente al Thun en la liga y, finalmente, cedieron en cuartos de final de la Copa contra el St. Gallen.
Este es el contexto que se debe conocer para juzgar la etapa de Duranville en Basilea. «Estas tres derrotas cambiaron la dinámica del equipo y, por tanto, fue muy difícil para alguien como Duranville desarrollarse en ese ambiente», afirma Linus Schauffert, redactor del Baseler Zeitung, a SPOX.
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Julien Duranville en Basilea: 17 partidos, dos goles y una asistencia
Duranville, que pasó cuatro meses de baja en el BVB tras romperse el ligamento del hombro en el Mundial de Clubes y luego solo jugó 124 minutos con el filial en la Liga Regional, era considerado en Basilea una gran promesa. En invierno se marchó el delantero Philip Otele al HSV y el equipo, que ya tenía problemas para marcar, no fichó a otro ariete. Así, Duranville tuvo que asumir el papel de goleador.
Sin embargo, el joven de 20 años apenas brilló: dos goles y una asistencia en 17 partidos oficiales. Sumó 829 minutos, unos 49 por encuentro, y fue titular en once ocasiones.
Teóricamente contaba con terreno fértil para brillar: con Benie Traoré como titular indiscutible en la izquierda, Duranville apenas encontró competencia en la derecha. Jugó principalmente allí, aunque acabó rotando con el fichaje estival Ibrahim Salah.
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Duranville «no estaba precisamente deseando jugar en el Basilea»
El Basilea de Lichtsteiner y Duranville decepcionaron. La leyenda del FCB, Erni Maissen, sentenció en Nau: «Duranville es un futbolista de circo, de buen tiempo; siempre está donde no pasa nada».
El redactor Schauffert es menos contundente: «Duranville ha tenido sus oportunidades, pero no ha destacado. Lo que ha mostrado siempre ha estado bien». Schauffert resalta las deficiencias individuales del cinco veces internacional sub-21, que han frenado su evolución.
“Por su potencial y talento es, desde luego, sobresaliente. Eso se notó de inmediato. En realidad no pertenece a esta liga y debe jugar a un nivel superior”, afirma. “Daba la sensación de que él mismo lo sabía y de que no le entusiasmaba especialmente jugar en el Basilea. A menudo le faltó la última dosis de determinación en sus acciones”.
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Duranville, cerca de Basilea: «Ya se mostraba muy juguetón»
Es preocupante en un talento excepcional que Vincent Kompany, actual técnico del Bayern, señaló hace años como posible Balón de Oro. A pesar de sus lesiones, Duranville debe dar más, especialmente en seriedad.
«Jugó de forma muy juguetona y también se arriesgó mucho con tacones, toques de punta, uno, dos, tres», opina Schauffert. «Así provocó de vez en cuando una pérdida de balón que se podría haber evitado. Por otro lado, el juego del FC Basilea en la segunda vuelta estuvo marcado por muchos errores individuales y decisiones equivocadas. Duranville no fue una excepción».
El Basilea, que había iniciado la temporada como bicampeón, acabó quinto en la ronda de campeones con un balance de goles negativo y a 19 puntos del Thun. El promedio de puntos de Lichtsteiner tras 19 partidos es muy bajo: 1,05. El club no alcanzó ningún objetivo y ahora afronta una gran reestructuración.
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¿Tiene Julien Duranville futuro en el BVB?
Duranville, joven y talentoso, sería un candidato ideal para este nuevo inicio, con un alto valor de reventa. Sin embargo, el Dortmund rechazó la opción de compra que buscaba el FCB. En su lugar, el Basilea se beneficiaría de una cláusula de reventa de importe desconocido, pero supuestamente elevado, si el BVB traspasa al jugador, cuyo contrato vence en 2028.
Ese parece ser también el plan del subcampeón alemán. En diciembre, el entrenador Niko Kovac criticó la continua exclusión del belga: «Estamos en el BVB y en el BVB hay jugadores realmente buenos. Él también lo es, pero los demás son mejores».
El Borussia pagó 8,5 millones de euros en enero de 2023 por Duranville, que entonces tenía 16 años, y hasta ahora la inversión no ha dado frutos. Aun así, su velocidad, regate y cambios de dirección alimentan la esperanza de que pueda convertirse en un jugador de élite.
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La etapa de Duranville en el BVB podría acabar tras 691 minutos jugados.
Hace solo cuatro meses, en Dortmund tenían una opinión parecida. El destituido director deportivo, Sebastian Kehl, cedió a Duranville al Basilea y dijo: «Vemos gran potencial en él» y «Este paso es clave para su futuro en el BVB».
Kehl ya es historia en el club de Westfalia y Duranville podría correr la misma suerte: no ha destacado en Basilea. Si llega una oferta interesante, es probable que sus caminos se separen tras 691 minutos con los profesionales del BVB.