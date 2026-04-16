Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-REAM MADRIDAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Un fracaso intolerable»: Florentino Pérez les dice a los jugadores del Real Madrid que «no han estado a la altura de las expectativas» en una visita al vestuario tras la eliminación de la Liga de Campeones

Real Madrid
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Real Madrid
Liga de Campeones
Primera División
Álvaro Arbeloa

Florentino Pérez visitó el vestuario en Múnich y calificó la actual sequía de títulos del Real Madrid como un «fracaso intolerable». El presidente se lo dijo directamente a jugadores y cuerpo técnico tras la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern.

  • Pérez nos enfrenta a una cruda realidad

    Tras perder 4-3 en Múnich y quedar eliminado de la Liga de Campeones con un global de 6-4, Pérez bajó al vestuario y, aunque reconoció el esfuerzo, mostró profunda decepción. «Agradezco vuestro esfuerzo de hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos», habría dicho Pérez a jugadores y cuerpo técnico con el rostro serio. «Sabéis lo que exige ser del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos son intolerables».

    • Anuncios
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Los nuevos fichajes no logran destacar

    El informe señala que la directiva está molesta porque los fichajes de verano, que costaron mucho dinero, apenas han aportado. El club invirtió cerca de 180 millones de euros en cuatro fichajes: Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Solo el lateral inglés fue titular en Múnich; Mastantuono entró en el descuento, mientras que Carreras y Huijsen ni siquiera jugaron, lo que cuestiona la estrategia de fichajes.

    Además, el club pagó 60 millones de euros por Endrick, pero el delantero fue cedido al Olympique de Lyon en enero por decisión del entonces entrenador Xabi Alonso.

  • El futuro incierto de Arbeloa en el banquillo

    Aunque Álvaro Arbeloa sigue al mando, su futuro como entrenador parece incierto. Pérez quiere mantenerlo en el banquillo hasta el final de la temporada, pero se ve como una medida para ganar tiempo mientras se busca un sucesor.

    Esta temporada se ha dividido entre Xabi Alonso y Arbeloa, pero ninguno ha logrado devolver al Madrid a la senda de los títulos. Pérez admitió la falta de identidad del equipo, más evidente tras alinear un once sin ningún jugador español en la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Una reivindicación de dignidad en la recta final

    Antes de salir del vestuario, Pérez lanzó un ultimátum a sus jugadores: deben terminar la temporada con dignidad. El Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou, el 10 de mayo, está cerca. Les recordó que, aunque los títulos sean ya inalcanzables, deben mantener el nivel profesional hasta el último pitido del 24 de mayo.

    «Ser jugador del Real Madrid es un privilegio, pero también una responsabilidad, y muchos no han estado a la altura», añadió. El equipo, nueve puntos atrás del líder, el Barça, recibe al Alavés en su siguiente encuentro.

Bundesliga
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Alavés crest
Alavés
ALA