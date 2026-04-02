Según Fanatik, el Fenerbahçe de Estambul estaría intentando fichar al internacional alemán y estaría dispuesto a satisfacer todas las peticiones de Leon Goretzka en caso de que este decidiera firmar por el club turco.
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¿Un fichaje sensacional tras su salida del FC Bayern? Al parecer, Leon Goretzka ha recibido una oferta astronómica
Según estas informaciones, el Fenerbahçe no solo ofrecería al jugador de 31 años un contrato a largo plazo de tres años, sino también una prima por fichaje de diez millones de euros. Además, estaría prevista una reunión con el entrenador alemán Domenico Tedesco, quien recientemente ha estado gravemente enfermo. Además de Goretzka, el «Fener» también estaría interesado en los servicios de Julian Brandt, quien abandonará el BVB este verano sin coste alguno.
El Fenerbahçe no es, ni mucho menos, el único club que puja por Goretzka, que también quedará libre en verano. Recientemente, la Gazzetta dello Sport informó de una oferta del AC Milan, que también le habría ofrecido a Goretzka un contrato de tres años.
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Goretzka descarta un traspaso en enero al Bayern de Múnich
Según el informe, con esta iniciativa, el club al que está cedido Niclas Füllkrug pretende adelantarse a la Juventus de Turín en la pugna por el fichaje de la estrella del Bayern que se marcha. Al parecer, Goretzka es el candidato preferido del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri. Por lo tanto, los rossoneri le ofrecen a Goretzka un salario anual de cinco millones de euros más bonificaciones.
El club ya había confirmado a finales de enero que no renovaría el contrato de Goretzka con el campeón alemán. Goretzka ya podría haber abandonado el equipo de Múnich en invierno; según informes coincidentes de los medios de comunicación, tenía ante sí un contrato listo para firmar con el Atlético de Madrid. Sin embargo, Goretzka dejó claro por su parte que quería terminar la temporada en el FC Bayern y volver a luchar por el título con los muniqueses.
«Por mucho que me haya sentido honrado por el interés de otros grandes clubes internacionales, he tomado la decisión de terminar la temporada en el FC Bayern», comunicó el internacional hace unos meses. Afirmó que forma parte de un equipo con el que se divierte tanto dentro como fuera del campo y que, en Vincent Kompany, tiene un entrenador que ha vuelto a convertir al equipo en una auténtica unidad: «Me siento profundamente vinculado a este equipo y al club. ¡Nuestro objetivo común es volver a estar en la Marienplatz en mayo y celebrar los títulos más importantes junto a VOSOTROS!».
Al parecer, el destino soñado de Goretzka es la Premier League
Este verano, Goretzka viajará primero con la selección alemana al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, antes de tener que tomar una decisión sobre su futuro. Tampoco entonces faltarán equipos interesados. Al parecer, algunos de los principales clubes ingleses —según el diario *Bild*, el destino preferido de Goretzka— ya habrían manifestado su interés.
Al parecer, el Arsenal tiene las mejores posibilidades, ya que los Gunners, como actuales líderes de la tabla, a diferencia del Tottenham Hotspur, que también está interesado, jugarán con seguridad en la Liga de Campeones la próxima temporada y no en la Championship, que es de segunda división. Sin embargo, aún no ha habido una oferta concreta por parte de los Gunners.
En la Serie A, el Inter de Milán también estaría interesado en los servicios de Goretzka; además, se espera que el Atlético de Madrid vuelva a entrar en la puja este verano.
Leon Goretzka: estadísticas y datos de rendimiento
Club Partidos Goles Asistencias FC Bayern 301 48 50 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8