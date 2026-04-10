Según la Gazzetta dello Sport, el polaco ficharía por el AC Milan al final de la temporada, información que confirma calciomercato.com, portal asociado a SPOX.
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¿Un fichaje sensacional de Robert Lewandowski? El delantero del FC Barcelona se ha ofrecido a sí mismo a un club de primera línea
Según estas informaciones, el representante de Lewandowski, Pini Zahavi, intenta convencer al Milan para que fiche a su cliente. También se rumorea el interés de la Juventus.
Su contrato con el Barcelona expira este verano y no se renovará, así que podría fichar gratis.
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¿Se ha reunido ya Lewandowski con los representantes de la Juventus de Turín?
Lewandowski se ha mostrado evasivo sobre su futuro. Recientemente afirmó: «No lo sé, debo sentirlo. Por ahora no puedo decir nada, ni siquiera estoy seguro al 50 % del camino que quiero tomar. Aún no es el momento adecuado», declaró a principios de marzo. También se ha especulado con un posible fichaje en Arabia Saudí o en Estados Unidos.
Sobre el interés de Turín, la Gazzetta dello Sport informó de un encuentro entre Lewandowski y la Juventus tras el Polonia-Albania (2-1) de clasificación mundialista. En la Juve podría reemplazar a Dusan Vlahovic, cuyo contrato también vence y que interesa al Barça y al Bayern.
Bajo la dirección de Hansi Flick, ha perdido la titularidad, pero sigue jugando con regularidad y, como en la ida de cuartos de la Champions contra el Atlético, a veces entra en el once.
Lewandowski mantiene un alto promedio de goles
Hasta ahora ha jugado 39 partidos y más de 2.000 minutos, en los que el exdelantero del Bayern Múnich ha marcado 17 goles y dado tres asistencias. Lewandowski llegó al Barça en 2022 tras los 45 millones de euros que, se rumorea, el club catalán pagó al campeón alemán.
Luka Modric demuestra que los veteranos pueden renacer en el Milan: llegó en verano, es clave y el equipo marcha tercero. Antes, su contrato con el Real Madrid había terminado.