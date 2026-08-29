AFP
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Un fiasco del Chelsea apunta a la Bundesliga, ya que el RB Leipzig se acerca a un acuerdo de traspaso permanente
El Leipzig se acerca a Guiu
El Leipzig está a punto de alcanzar un acuerdo de principios para fichar al delantero del Chelsea Guiu, según The Athletic. Aunque el traspaso todavía no se ha completado oficialmente, todas las partes esperan con firmeza que la operación salga adelante sin complicaciones.
El jugador de 20 años se prepara para dejar Stamford Bridge de forma permanente después de haber caído por completo en el ostracismo. El Chelsea pidió inicialmente una cantidad de unos 25 millones de libras por el delantero español, pero el club optó por rebajar su valoración a principios de esta semana para facilitar su salida.
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Descartado de los planes de Alonso
La salida de Guiu se volvió inevitable después de que el entrenador Alonso lo dejara fuera de la convocatoria del Chelsea para sus dos primeros partidos de la temporada, contra el Fulham en la Premier League y el Luton Town en la Copa de la Liga. El técnico ha dejado muy claro que el joven atacante no entra en sus planes tácticos a largo plazo.
El inminente traspaso pone fin de forma sorprendentemente rápida a la etapa de Guiu en el oeste de Londres. Firmó un contrato de seis años en julio de 2024 después de que el Chelsea activara una cláusula de rescisión de 6 millones de euros para arrebatárselo al Barcelona, donde el canterano de La Masia solo había disputado siete partidos con el primer equipo.
Una cesión frustrante
Guiu sufrió una turbulenta campaña doméstica el año pasado, con apenas ocho apariciones en la Premier League y una sola titularidad en el campeonato. El Chelsea lo cedió inicialmente al Sunderland, pero esa etapa se cortó de forma abrupta después de menos de un mes para cubrir una repentina crisis de delanteros centros en Stamford Bridge.
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La renovación de la delantera del Chelsea
Ahora todo apunta a que Guiu se convertirá en el tercer delantero reconocido en salir de Stamford Bridge durante el actual mercado de fichajes. Sigue así los pasos de Nicolas Jackson y Liam Delap, que recientemente cerraron traspasos permanentes al Aston Villa y al Nottingham Forest, respectivamente.
El Chelsea ha reestructurado profundamente sus opciones ofensivas de cara a la nueva temporada de la Premier League. Joao Pedro se ha consolidado con firmeza como el delantero centro titular indiscutible del club, mientras que los fichajes veraniegos Emmanuel Emegha y Danny Welbeck han viajado para aportar una competencia renovada en el último tercio.
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