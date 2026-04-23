Un factor importante bajo el mando de Nagelsmann juega a su favor: ¿nuevas esperanzas mundialistas para la estrella de la DFB que había quedado fuera?

«Aún no he reservado las vacaciones», declaró Andrich a Sky y añadió: «Quiero estar ahí y creo que puedo ayudar al equipo». Sin embargo, su presencia en el Mundial parece, por ahora, poco probable.

Sin embargo, el polivalente defensa fue uno de los principales beneficiados por la llegada de Nagelsmann como seleccionador. Bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, dio un gran salto: en la campaña en la que el equipo quedó campeón invicto, formó junto a Granit Xhaka una dupla defensiva que convenció a Nagelsmann. Así se ganó un lugar en la selección, donde desde noviembre de 2023 ha sido titular habitual.

Entre noviembre de 2023 y finales de 2024 jugó todos los partidos internacionales y fue titular en la mayoría. Sin embargo, desde los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Italia solo ha jugado 17 minutos con la DFB. Pasó cada vez más tiempo en el banquillo y no fue convocado para las concentraciones de noviembre de 2025 y marzo de 2026.