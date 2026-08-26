Allardyce ha elogiado al Manchester United por asegurar el fichaje de Tielemans, calificando el traspaso de 35 millones de libras como una «ganga absoluta». El exseleccionador de Inglaterra cree que el internacional belga aporta una experiencia vital en la Premier League a la plantilla de Carrick.

Tielemans es uno de los cuatro refuerzos de verano en Old Trafford, y se une al centrocampista de 50 millones de libras Andrey Santos, al guardameta agente libre Karl Darlow y a Carlos Baleba por 70 millones de libras. Sin embargo, es la incorporación del excreador de juego del Aston Villa la que realmente ha impresionado a Allardyce.