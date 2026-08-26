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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Un exseleccionador de Inglaterra afirma que el Manchester United ha cerrado el «chollo absoluto» del verano

Fichajes
Manchester United
Y. Tielemans
Premier League

El exseleccionador de Inglaterra Sam Allardyce ha elogiado a Manchester United por su astuta adquisición de Youri Tielemans procedente del Aston Villa. El veterano técnico cree que el experimentado centrocampista es una auténtica ganga para el equipo de Michael Carrick, a pesar de su frustrante inicio en la nueva temporada de la Premier League.

  • Allardyce elogia la astuta gestión del United

    Allardyce ha elogiado al Manchester United por asegurar el fichaje de Tielemans, calificando el traspaso de 35 millones de libras como una «ganga absoluta». El exseleccionador de Inglaterra cree que el internacional belga aporta una experiencia vital en la Premier League a la plantilla de Carrick.

    Tielemans es uno de los cuatro refuerzos de verano en Old Trafford, y se une al centrocampista de 50 millones de libras Andrey Santos, al guardameta agente libre Karl Darlow y a Carlos Baleba por 70 millones de libras. Sin embargo, es la incorporación del excreador de juego del Aston Villa la que realmente ha impresionado a Allardyce.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Una ganga para el Manchester United

    En el pódcast No Tippy Tappy Football, junto a Kevin Nolan y Natalie Pike, Allardyce le dio al traspaso una brillante nota de nueve sobre diez. Destacó el enorme pedigrí del centrocampista en la élite como un activo enorme para el club.

    «Oh, una ganga absoluta, un robo», declaró Allardyce. «Le sale la experiencia por las orejas, tanto a nivel internacional como en la Premier League, en el Leicester, en el Aston Villa, solo 30 millones de libras, creo.

    «Sin duda es un nueve por el paquete completo de experiencia que tiene. Si acaso, le falta un poco de velocidad, pero su cabeza, su inteligencia, su calidad con el balón».

  • El Aston Villa aprovecha un error del Leicester

    Allardyce también destacó el brillante negocio realizado por el Aston Villa, que generó un beneficio de 35 millones de libras tras fichar al jugador de 29 años a coste cero desde el Leicester City.

    «Hay que recordar que esto son 35 millones de libras de beneficio porque llegó gratis», añadió. Mostrando su incredulidad por la gestión original del jugador por parte del Leicester, Allardyce dijo: «¿Cómo pudo el Leicester dejarle marcharse gratis? Simplemente dejaron que se le acabara el contrato, le dejaron irse gratis. Quiero decir, es sencillamente increíble».

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tielemans se integra en el esquema de Carrick

    El centrocampista belga trabaja ahora para consolidarse definitivamente como una pieza clave en el sistema de Carrick. Tielemans tuvo protagonismo con regularidad durante toda la pretemporada del United para ganar ritmo de competición junto a sus nuevos compañeros.

    Fue titular de inmediato en el primer partido del club en la Premier League, en el que jugó 67 minutos ante el recién ascendido Hull City. Por desgracia para el United, el encuentro terminó con una sorprendente derrota por 2-0.

    Tielemans y sus compañeros están ahora decididos a reaccionar rápidamente y lograr su primera victoria oficial de la temporada cuando reciban al Ipswich Town en la Premier League este fin de semana.

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