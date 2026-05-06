Un expresidente del Barcelona afirma que se preparó una oferta de traspaso de 400 millones de euros, que habría batido todos los récords, por Lionel Messi: «No fue el Manchester City», así que, ¿quién era ese club misterioso?

En una entrevista con Cadena SER, Bartomeu admitió que, tras la salida de Neymar al PSG en 2017, el club temía perder a otra estrella. Explicó que la directiva del Camp Nou descubrió una operación financiera para llevar a Messi fuera de España.

El expresidente relató cómo surgieron los rumores: «Unas semanas después de la marcha de Neymar, se dijo que un club preparaba 400 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión». Esa cantidad habría casi duplicado el récord de 222 millones de euros (192 millones de libras/261 millones de dólares) pagados por Neymar, y habría cambiado para siempre el panorama del fútbol europeo.