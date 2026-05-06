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Un expresidente del Barcelona afirma que se preparó una oferta de traspaso de 400 millones de euros, que habría batido todos los récords, por Lionel Messi: «No fue el Manchester City», así que, ¿quién era ese club misterioso?
Una revelación impactante de Bartomeu
En una entrevista con Cadena SER, Bartomeu admitió que, tras la salida de Neymar al PSG en 2017, el club temía perder a otra estrella. Explicó que la directiva del Camp Nou descubrió una operación financiera para llevar a Messi fuera de España.
El expresidente relató cómo surgieron los rumores: «Unas semanas después de la marcha de Neymar, se dijo que un club preparaba 400 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión». Esa cantidad habría casi duplicado el récord de 222 millones de euros (192 millones de libras/261 millones de dólares) pagados por Neymar, y habría cambiado para siempre el panorama del fútbol europeo.
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Fondos misteriosos y vínculos con Oriente Medio
Aunque el Manchester City se había relacionado con Messi por la presencia de Pep Guardiola, Bartomeu descartó al club inglés como el principal interesado. Sugirió que el dinero para el fichaje provenía de fondos estatales, lo que añadió misterio sobre la identidad del pretendiente.
Bartomeu subrayó la gravedad al asegurar que el dinero ya estaba en movimiento. «Se transfirieron fondos de un país árabe a cuentas en Europa», afirmó. Al ser presionado por más detalles, se limitó a decir: «Ahora ya no importa… eso es agua pasada; fue hace años. Hay muy pocos clubes en Inglaterra, o clubes de propiedad estatal, que puedan permitirse tales sumas».
La identidad del pretendiente misterioso
Aunque no hay nombre oficial, las palabras de Bartomeu reavivaron el debate: ¿qué club tenía la capacidad financiera y la intención de pagar 400 millones de euros por Neymar? El exdirigente fue claro: no era el Manchester City.
«Había un equipo dispuesto a pagar 400 millones de euros, pero no era el City», aclaró. Eso apunta al Chelsea, al PSG o tal vez a un club de Oriente Medio, aunque el expresidente no reveló quién hizo sudar a los directivos del Barça por el futuro de su mejor jugador.
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Asegurar el futuro de Messi en el Camp Nou
La amenaza de perder al ocho veces ganador del Balón de Oro forzó al Barcelona a actuar de inmediato. Bartomeu describió el pánico interno y cómo tuvieron que renegociar el contrato de Messi para que se quedara en Cataluña. El contrato resultante fue uno de los más lucrativos de la historia del deporte, casi imposible de igualar por cualquier rival.
«Hablamos con Leo y su padre y acordamos subir la cláusula de rescisión», explicó Bartomeu. «Entonces la cláusula era de 400, así que la subimos a 700, una cifra muy elevada. Al aumentar la cláusula, también debíamos elevar el salario y la indemnización». Esta medida frenó el interés por el jugador, pero contribuyó a la presión financiera que acabaría provocando su salida en 2021.