Getty Images Sport
Traducido por
Un exdefensa de la Premier League fue «amenazado a punta de cuchillo» durante un aterrador robo en su domicilio familiar
Una noche traumática para la antigua estrella de los Saints
Bednarek y su familia se encontraron con un ladrón en su casa el viernes por la noche. El defensa del Oporto, de 30 años, llegó a su domicilio sobre las 21:30 h y sorprendió al delincuente.
Según el medio luso Record, el intruso lo amenazó con un cuchillo. El ladrón huyó con un botín estimado en 150 000 € (129 000 £).
- Getty Images Sport
Un robo tras la conquista del título
El incidente empañó lo que debía ser una semana de celebración para el internacional polaco. El fin de semana, Bednarek había sido el héroe del Oporto al marcar el 1-0 contra el Alverca y dar al club su primer título liguero en cuatro años.
Antes del incidente, Bednarek, su esposa y su hija pequeña habían visitado una exposición de arte. Desde entonces, sus seguidores han llenado sus redes de mensajes de apoyo, mientras las autoridades investigan el atraco.
Éxito en los terrenos de juego en Portugal
Tras dejar el Southampton el verano pasado, Bednarek se ha convertido en pieza clave de la defensa del Oporto. Esta temporada ha jugado 48 partidos y forma una sólida pareja con su compatriota y exjugador del Arsenal, Jakub Kiwior.
Bajo la dirección del técnico Francesco Farioli y el presidente André Villas-Boas, la dupla ha sido clave: el Oporto ha recibido solo 15 goles en 32 jornadas y ha perdido un único partido. Tras ganar el título, Farioli declaró emocionado: «Es muy emotivo, estoy muy feliz por todos. Por este grupo, por la gente que trabaja aquí, por Jorge Costa, por el presidente, por la gente que está aquí... Todos se merecían un título como este después de tanto tiempo sin conseguirlo».
- Getty Images Sport
La decepción internacional agrava una semana difícil
Aunque Bednarek ha ganado títulos con clubes, este verano no irá al Mundial. Polonia no se clasificó para el torneo de 48 equipos que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tras perder en la repesca.
La selección polaca perdió 3-2 contra Suecia en la repesca, con un tanto de Viktor Gyokeres en el descuento que frustró las ilusiones de Bednarek. El central aprovechará la temporada baja para recuperarse del desgaste físico y mental de aquel partido.