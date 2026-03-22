Un excentrocampista del Chelsea y del Arsenal critica a la estrella del pop Chappell Roan por el trato «totalmente desproporcionado» que ha recibido su hija de 11 años

Jorginho, que actualmente juega en el Flamengo brasileño, recurrió a las redes sociales para relatar una «situación muy desagradable» en la que se vieron envueltos su familia y la cantante de «HOT TO GO!». La esposa del centrocampista, Catherine Harding, se encontraba en un hotel de São Paulo para asistir al festival Lollapalooza junto a su hija, Ada, cuyo padre es el actor de Hollywood Jude Law. Según el ganador de la Liga de Campeones, la niña estaba emocionada por ver a uno de sus ídolos durante el desayuno, pero se topó con la hostilidad del séquito del cantante.

La situación se agravó cuando un miembro del equipo de seguridad de Roan supuestamente se enfrentó a la familia en su mesa. Jorginho describió la reacción como «completamente desproporcionada», afirmando que el guardia habló de «manera extremadamente agresiva» tanto a su esposa como a la niña de 11 años. Según se informa, el agente de seguridad acusó a la niña de «acoso» y amenazó con presentar una queja formal ante la dirección del hotel mientras ella se sentaba allí llorando.