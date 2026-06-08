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Stefan EffenbergGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Un escándalo en el Mundial lo convirtió en el «enemigo público número uno»: cómo Stefan Effenberg arruinó su prometedora carrera en la selección alemana

Rebel United
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World Cup
S. Effenberg

En su día, Stefan Effenberg fue la gran promesa del fútbol alemán. Sin embargo, en vez de construir una carrera gloriosa, mostró el dedo medio a sus aficionados y fue expulsado de la selección alemana en el Mundial de 1994. Desde entonces, protagonizó disputas con compañeros, una aventura con la mujer de uno de ellos, condujo ebrio y publicó una autobiografía llena de fotos eróticas y faltas ortográficas. Parte 14 de nuestra serie Rebel United.

La estrella de Stefan Effenberg despuntó en la temporada 1997/98 en el Borussia Mönchengladbach. Wolf Werner, recién nombrado entrenador, vio su talento y lo ascendió al primer equipo. Desde el principio quedó claro que Effenberg no encajaba en el perfil ordenado y discreto del centrocampista alemán típico: destacaba por valentía, agresividad y autoridad natural.

Con apenas 20 años ya lideraba un Gladbach que era sombra de su gloria de los 70. Demostraba su clase con regularidad, pero pronto quedó claro que Effenberg era un jugador que solo seguía sus propias reglas. No le importaba si debía enfrentarse a un compañero o al árbitro: si algo no le gustaba, lo decía o, peor aún, perdía los estribos. Tarjetas amarillas, discusiones y tensiones le seguían a todas partes.

  • Tres años después, el FC Bayern fichó a Effenberg. Su llegada a Múnich parecía el escenario ideal para avanzar hacia el estrellato mundial. Y, durante un tiempo, así fue: jugó a gran nivel, marcó goles, dio asistencias y se convirtió en un pilar del equipo.

    Sin embargo, ni siquiera en el club más laureado de Alemania dejó de lado sus travesuras. Effenberg no se conformaba con adaptarse a un sistema y desafió en varias ocasiones al cuerpo técnico y a sus compañeros. Un ejemplo claro fue la temporada 1991/92, cuando el Bayern vivió una racha desastrosa, luchó contra el descenso hasta la penúltima jornada, acabó décimo y quemó a tres entrenadores: Jupp Heynckes, Sören Lerby y Erich Ribbeck.

    Tras la marcha de los líderes veteranos, el plantel perdió jerarquía. Effenberg, ya internacional, aspiraba a asumir el mando, pero aún no estaba preparado y chocó con Heynckes. El clímax se alcanzó cuando, en el vestuario, Effenberg le espetó: «¡Oye, Heynckes, salgamos un momento!». Poco después, el futuro entrenador del triplete del FCB dimitió y Effenberg también dejó Múnich.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    Un momento durante el Mundial de 1994 marcó la carrera de Effenberg

    Tras dos años más o menos exitosos con la Fiorentina, entre el descenso y el ascenso, llegó el momento que lo marcaría para siempre. No fue un gol ni un título, sino un gesto que, a sus 25 años y en plena madurez deportiva, lo convirtió en el “enemigo público número uno”.

    Sin embargo, no fueron sus actuaciones lo que acaparó los titulares, sino un gesto que aún hoy se recuerda. En el último partido de grupo ante Corea del Sur ganaban 3-0 al descanso, pero el calor de Dallas (48 °C) complicó el segundo tiempo y sufrieron para mantener el 3-2.

    Los silbidos, cada vez más fuertes, estallaron sobre todo en la segunda parte. En el 75’, el seleccionador Berti Vogts retiró a un agotado Effenberg para dar entrada a Thomas Helmer, y la grada respondió con una lluvia de pitos. En lugar de ignorar el abucheo, el agotamiento y la indignación lo dominaron. Se giró hacia la grada y mostró el dedo corazón a los aficionados. No fue un gesto rápido ni mientras corría hacia el banquillo. Se plantó, tranquilo pero desafiante, y les lanzó el gesto a la cara.

    Aunque no hay imágenes oficiales, el gesto se convirtió en una de las postales más recordadas de aquel Mundial.

    Las reacciones no se hicieron esperar. La prensa nacional estalló de indignación y la DFB actuó de inmediato. Esa noche, el presidente de la DFB, Egidius Braun, y el cuestionado Vogts decidieron qué hacer con Effenberg. Al final, lo usaron de ejemplo, según recuerdan los jugadores de aquella época.

    Porque aquel equipo de 1994, sencillamente, no era tal: demasiados egos, el caso Illgner, la polémica de las esposas y la ruptura pública entre Matthäus y Vogts. A ello se sumaban los constantes y mordaces comentarios del «Kaiser» Franz Beckenbauer, como experto de Bild en el lugar, dirigidos a su sucesor. «Vogts fue puesto contra las cuerdas», recuerda quien vivió those days en la serie documental de la ARD sobre el fracaso alemán en Estados Unidos.

    La indisciplina y la confianza traicionada que Vogts detectó en sus jugadores durante el torneo hicieron que Effenberg pagara los platos rotos. Al negarse a disculparse públicamente, fue expulsado de la concentración y enviado de inmediato a casa. Ni sanción ni multa: el viaje de vuelta a casa. La mayoría del plantel consideró la medida excesiva por una “tontería”, y la expulsión de Effenberg agrandó la brecha entre Vogts y el grupo.

    «Si lo echaron a él, habrían tenido que echar a otros cuatro o cinco», recuerda Mario Basler en la ARD sobre el incidente del dedo. Al final, la campeona Alemania cayó sorpresivamente en cuartos ante Bulgaria. ¿Y Effenberg?

    Su carrera con la selección prácticamente terminó ahí. El encuentro ante Corea del Sur fue su último partido oficial. Solo volvió en dos amistosos en septiembre de 1998 ante Malta y Rumanía, 180 minutos bajo el mando de Vogts. Su ciclo en la selección terminó no por lesión ni por bajo rendimiento, sino por no controlarse durante dos segundos.

  • Stefan EffenbergGetty Images

    En el FC Bayern, Effenberg será el «jefe» bajo las órdenes de Ottmar Hitzfeld.

    Ni siquiera tras la suspensión se disculpó. Effenberg no mostró arrepentimiento; más bien, sus escándalos empeoraron. Tras una segunda etapa de tres años en el Borussia Mönchengladbach, quizá la más tranquila de su carrera, el Bayern lo fichó de nuevo. A pesar de su irregular primera etapa en Múnich, no podía decir que no.

    Desde lo deportivo, la decisión fue un acierto: como capitán y líder, entre 1999 y 2001 conquistó tres Bundesligas consecutivas y, en 2001, guió al Bayern a la Liga de Campeones tras una épica tanda de penaltis contra el Valencia. Él mismo marcó el empate en el tiempo reglamentario desde el punto de penalti, tras fallar Mehmet Scholl su lanzamiento.

    A pesar de su carácter conflictivo, era el fichaje soñado del nuevo entrenador, Ottmar Hitzfeld, quien buscaba convertir al “FC Hollywood” en un equipo ganador. El suizo, que antes lo ridiculizaba, lo convirtió en su brazo derecho y en el “Cheffe” reconocido por todos. Ni siquiera un episodio de conducción bajo los efectos del alcohol en octubre de 1998, con una tasa de 1,1 por mil, afectó de forma duradera su relación con el entrenador, aunque el club le impuso una elevada multa disciplinaria.

    Sin embargo, incluso en la cima de su carrera, el siguiente escándalo no tardaba en llegar. El más recordado: su enfrentamiento con Lothar Matthäus, entonces una leyenda del fútbol mundial. A Effenberg, aparentemente, eso no le importaba. Ambos se cruzaban y se criticaban en público una y otra vez. Los compañeros debían elegir bando: el de Matthäus o el de Effenberg.

    A eso se sumó el escándalo por su relación con Claudia, esposa de su compañero Thomas Strunz, que alimentó a la prensa sensacionalista y amenazó con dividir al plantel. Pero «Cheffe» hizo oídos sordos: se divorció de Martina y en diciembre de 2004 se casó con Claudia.

    Su recordada rueda de prensa ante la exigente prensa muniquesa resultó casi divertida: Effenberg hablaba de sí mismo en tercera persona («A un Stefan Effenberg no se le puede doblegar») y respondía con firmeza a los periodistas. Nunca se dejaba intimidar por las críticas de sus «amigos del Sol».



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    Effenberg ajusta cuentas con sus compañeros de viaje en su autobiografía

    Aunque su carrera terminó en 2004 tras un paso poco exitoso por el VfL Wolfsburgo, Effenberg siguió dando que hablar. Una despedida discreta no era su estilo, así que en su autobiografía «Ich hab’s allen gezeigt» («Se lo he demostrado a todos»), publicada ya en 2003, arremetió contra exentrenadores, excompañeros, medios y hasta aficionados.

    Era vulgar y personal. Volvió a cargar contra Matthäus, justificó sus múltiples momentos polémicos y no se disculpó por nada: ni por el dedo corazón, ni por su aventura amorosa, ni por los escándalos. Además, el libro incluía fotos eróticas con Claudia y numerosas faltas de ortografía que le valieron burlas en los medios.

    Amado u odiado, Effenberg fue una figura deslumbrante del fútbol. Buscaba la provocación y, precisamente eso, hizo única su carrera. Tenía todo para ser un icono del fútbol alemán, pero siempre jugó según sus propias reglas, amigos de «Die Sonne».