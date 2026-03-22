«Un error monumental»: Mikel Arteta, en el punto de mira por su alineación tras la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup

Jamie Redknapp se mostró muy crítico en su valoración de la dirección del equipo y calificó la decisión de dejar a Raya en el banquillo como un «error monumental» durante su análisis posterior al partido. El comentarista argumentó que los afectos nunca deberían haber influido en un partido de tal importancia, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad imperiosa del Arsenal de hacerse con un título importante.

En declaraciones a Sky Sports, Redknapp dijo: «Sé que la gente dirá que es por sentimentalismo porque ha jugado en las rondas anteriores, pero Kepa no es tan bueno como Raya; por eso es tu suplente. Entonces, ¿por qué en una gran final, cuando intentas cruzar la línea de meta y llevas tanto tiempo sin ganar un trofeo, decides alinearlo? Hay que asumir la responsabilidad de eso; es un error monumental. No digo que sea un mal portero, pero no es tan bueno como Raya y le ha salido el tiro por la culata. Se puede dar la vuelta al argumento y decir que [James] Trafford tampoco es el número uno, pero hizo tres grandes paradas y luego apenas fue puesto a prueba».