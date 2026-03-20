¿Un error? Manuel Ugarte recibe consejos para dejar el Manchester United tras enfadar a un emblemático compatriota al rechazar al Chelsea

Ugarte saltó a la fama en el Sporting de Portugal bajo la dirección de Rubén Amorim. Ambos se reencontraron en Old Trafford, aunque no vivieron su mejor momento en la Premier League.

Podría haber llegado a la Premier League un año antes, pero dejó Lisboa para fichar por el París Saint-Germain en vez de ir a Stamford Bridge.

Algunos señalan que tomó un camino erróneo, pues su prometedora carrera ahora amenaza con estancarse: ha sido titular solo en 29 de sus 49 partidos en la Premier con los ‘Red Devils’ y no siempre convenció.

Ahora los Red Devils planean renovar el mediocampo y, aunque se le incluye en los planes, se le empuja hacia la salida ante el interés de otros clubes.