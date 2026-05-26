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¿Un error de José Mourinho? La leyenda del Chelsea Gus Poyet explica por qué los Blues acertaron al elegir a Xabi Alonso en lugar del «Special One»
Una nueva era con Alonso al frente
En una entrevista con The Action Network, Poyet mostró su entusiasmo por la llegada de Alonso al Chelsea. Alonso llega tras una etapa turbulenta en el Real Madrid, donde dirigió 34 partidos, con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas antes de su repentina salida. Anteriormente, en el Bayer Leverkusen, ganó una liga alemana, una copa y una supercopa, además de sumar 89 victorias en 140 partidos. A pesar de sus dificultades, Poyet se muestra optimista: «Estoy encantado con el acuerdo. Muy contento de que Xabi vaya allí. Como jugador entendía el juego de forma increíble; a veces sabes qué jugadores llegarán a ser entrenadores».
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La cara positiva de la ausencia de Europa
El Chelsea quedó fuera de las competiciones europeas tras terminar décimo, pero Poyet asegura que esto da más tiempo al nuevo entrenador. «Para el entrenador, es mejor», afirmó el uruguayo. «Para Xabi Alonso es mejor, porque tendrá más tiempo para trabajar entre semana. Cuando empiezas a jugar cada semana, no puedes asentrar tu sistema como debes. Eso fue lo que hizo en el Leverkusen. El equipo necesita tiempo, y el que te da no jugar en Europa entre fines de semana no tiene precio». Este tiempo extra de entrenamiento podría ser el catalizador que el club necesitaba.
Dejando atrás la nostalgia por Mourinho
El fichaje de Alonso acabó con los rumores sobre una tercera etapa de José Mourinho, quien ahora está a punto de volver al Real Madrid. Aunque Mourinho ganó tres Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield en sus etapas en el Chelsea, su rendimiento ha sido irregular en los últimos años. Poyet cree que la plantilla actual impulsó la decisión de cambiar. «Adoro a José y pensaba que sería una leyenda del Chelsea para siempre. Pero se trata más de los jugadores, no de él», señaló Poyet. «Con Xabi Alonso podemos construir algo diferente con las características de la plantilla».
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Proyecto de remodelación de Stamford Bridge
De cara al futuro, Alonso tiene la gran tarea de llevar su modelo de Leverkusen a la Premier League. El Chelsea confía en que imponga una identidad táctica clara, lejos de la presión europea. Con el regreso de Mourinho a España, todas las miradas estarán en Stamford Bridge para ver si Alonso puede revivir al club londinense y escalar en la tabla esta temporada.