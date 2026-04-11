Las aspiraciones de título del Arsenal sufrieron un revés al no aprovechar su localía ante un resistente Bournemouth. Junior Kroupi abrió el marcador para los locales, pero Viktor Gyokeres igualó de penalti y, a 15 minutos del final, Alex Scott sentenció el 1-2 para los Cherries. La derrota deja al Arsenal nueve puntos por encima del Manchester City, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene dos partidos pendientes y recibirá a los Gunners en el Etihad el próximo fin de semana.

Tras el partido, Arteta reconoció la decepción de la afición: «Pido perdón, lo asumimos y ya está. Intento dar lo mejor de nosotros al club y a los jugadores. Sé que el ambiente, la afición, el apoyo y la energía del estadio son los mejores del mundo. Con eso tenemos muchas más posibilidades. No creo que haya otra forma de rendir mejor que cuando se cuenta con ese tipo de apoyo».



