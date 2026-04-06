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Un dos veces campeón con el Manchester United ficha por un club de la liga de domingo repleto de héroes de culto de la Premier League
El regreso de una leyenda de los Red Devils
Valencia, famoso por haber dominado la banda derecha en Old Trafford durante una década, había puesto fin inicialmente a su carrera profesional en mayo de 2021, tras pasar por el LDU Quito y el Querétaro. Sin embargo, parece que el atractivo de la Premier Division de la Cheshire Vets League ha resultado demasiado fuerte para el icono ecuatoriano.
El jugador de 40 años es una leyenda en Manchester, tras llegar procedente del Wigan Athletic en 2009 para llenar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo. Con el tiempo, pasó de ser un veloz extremo a convertirse en uno de los laterales derechos más fiables de la liga, ganándose el brazalete de capitán y disputando más de 330 partidos. Ahora, Valencia regresa al noroeste para incorporarse a un equipo que se está convirtiendo rápidamente en el conjunto de veteranos más comentado del país. El Wythenshawe confirmó la noticia el domingo por la tarde, lo que supone un sensacional regreso a la competición para el hombre que anteriormente capitaneó al United bajo las órdenes de José Mourinho.
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Una selección de héroes de culto de la Premier League
Valencia no es, ni mucho menos, el único nombre conocido en el vestuario del Wythenshawe. Este equipo de veteranos ha reunido una plantilla increíble que cuenta con una larga lista de héroes de culto de la Premier League. Entre sus nuevos compañeros se encuentran el exinternacional inglés Emile Heskey y el también ganador de la Premier League Danny Drinkwater, así como el creativo Stephen Ireland y los pilares defensivos Joleon Lescott y Nedum Onuoha. El poderío estelar no se detiene ahí, ya que nombres como Marc Albrighton, Jefferson Montero y Cameron Jerome también figuran en una plantilla diseñada para dominar el circuito de veteranos. Se trata de una concentración de talento sin precedentes en el fútbol local, que convierte cada partido del Wythenshawe en un evento repleto de estrellas para los espectadores locales que crecieron viendo jugar a estos futbolistas.
Dominando la Liga Veterana de Cheshire
Como era de esperar, este enfoque al estilo «Galácticos» aplicado a la liga de aficionados ha dado lugar a resultados aterradores para los rivales. El Wythenshawe Vets cuenta actualmente con un récord impecable, con siete victorias en los partidos disputados esta temporada, lo que le sitúa cómodamente en lo más alto de su división. Su dominio queda quizás mejor ilustrado por una impresionante diferencia de goles de 54, liderada por el prolífico Papiss Cissé. El exdelantero del Newcastle United se encuentra en un estado de forma impecable, tras marcar un famoso doble hat-trick durante la goleada por 11-0 al Liverpool South el pasado mes de noviembre. Cisse ya ha acumulado 19 goles en solo tres partidos esta temporada, según talkSPORT. El equipo también se ha dedicado a llenar la vitrina de trofeos, al hacerse con la Lancashire FA Veterans Cup y la Manchester FA Veterans Cup con victorias por goleada en marzo.
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El perdurable legado del United en Valencia
Aunque ahora emprende esta nueva etapa, los logros de Valencia al más alto nivel siguen siendo un listón muy alto para cualquier lateral moderno. Durante sus diez años en el United, ganó nueve trofeos, entre ellos dos títulos de la Premier League, la FA Cup y la Europa League. Su brillantez individual también fue reconocida por sus compañeros, ya que ganó dos veces el premio al Jugador del Año elegido por los jugadores del club y se ganó un puesto en el Equipo del Año de la PFA de la temporada 2009-10.
Desde que dejó Old Trafford en 2019, Valencia ha mantenido su vínculo con el club participando en el equipo Manchester United Legends. Su fichaje por el Wythenshawe le permite quedarse en la ciudad que considera su hogar mientras juega junto a varios antiguos rivales.