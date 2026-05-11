Hansi Flick miró al cielo con los ojos llorosos cuando los fuegos artificiales sobre el Camp Nou iniciaron la fiesta del título. Tras la muerte de su padre y la victoria con el Barça en el Clásico, el técnico de 61 años se sentía abrumado. «Ha sido un día duro. Un día que nunca olvidaré», declaró Flick al dirigirse a los aficionados que lo aclamaban a través del micrófono del estadio.
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«Un día que nunca olvidaré»: Hansi Flick vive en el FC Barcelona los momentos más emotivos de su vida
Antes, las estrellas del Barça, lideradas por Lamine Yamal, lanzaron al aire a su entrenador. Luego, Flick observó la entrega del trofeo como un espectador, aunque sus jugadores lo abrazaron una y otra vez. Todo el club lloró y celebró con él. «El Barça es como una familia para mí», afirmó el exseleccionador alemán.
Flick, que vistió un jersey negro en el banquillo durante el 2-0 contra el Real Madrid, no reveló todo hasta la rueda de prensa. «Esta mañana me llamó mi madre y me dijo que mi padre había fallecido. Entonces me pregunté: ¿debo guardármelo para mí? ¿O hablar de ello?», relató. Poco después, Flick informó primero a los jugadores («nunca olvidaré cómo reaccionaron»), luego al público, y se quedó en Barcelona.
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Flick marca el inicio de «una nueva era» en el FC Barcelona: incluso desde Madrid se le reconoce.
Jugadores y aficionados mostraron su cariño a Flick por la decisión. «Decimos que el fútbol te da una gran familia. Para mí, Flick es un padre», dijo Raphinha. Pedri añadió que el equipo ganó «el título para él». «Es para toda la familia Flick», completó el central Pau Cubarsi.
En dos años en Barcelona ha conquistado cinco títulos y su renovación hasta 2028 está próxima. El Mundo Deportivo destacó que «el entrenador alemán nunca olvidará el cariño recibido desde el primer día en Barcelona», y Marca añadió: «Flick marca una nueva era gracias a sus éxitos, su presencia y su personalidad. Se identifica plenamente con el club».
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Flick lucha por contener las lágrimas y busca alcanzar una marca histórica con el FC Barcelona.
No extraña, pues el domingo todo el club le respaldó de nuevo. Antes del 264.º clásico se guardó un minuto de silencio con música clásica y ambos equipos lucieron brazalete de luto. Flick contuvo las lágrimas mientras la afición coreaba su nombre. «Nunca» había sentido tanto cariño en el Camp Nou como ese día, dijo después.
Aún así, Flick tiene mucho por hacer: quiere superar los 100 puntos esta temporada y, el próximo año, ganar la Liga de Campeones. Primero, debe asimilar este 10 de mayo tan emotivo: «Nunca olvidaré este día. Nunca. Soy realmente feliz aquí en Barcelona», concluyó Flick en su rueda de prensa: «Para mí, esto es una familia».