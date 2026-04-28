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«Un desafío»: cómo el Liverpool puede hacer que Rio Ngumoha juegue sin miedo, según Joe Cole, quien habla sobre la formación de jóvenes talentos y el posible sustituto de Mohamed Salah
- AFP
Ngumoha ha brillado esta temporada en Anfield.
Ngumoha ha brillado esta temporada en Anfield: 25 partidos y su primer gol en la Premier League. Es una de las mayores promesas, en una era donde los grandes clubes apuestan por la juventud.
Fichado del Chelsea en 2024, se espera que este habilidoso extremo se convierta en una superestrella que ilusione a Merseyside durante la próxima década.
Aun así, hay que gestionarlo con cuidado: todavía está aprendiendo y no debe cargar con la presión de reemplazar a Salah. Su juego, libre y ambicioso, ya muestra un potencial emocionante.
¿Cómo gestiona el Liverpool el potencial de Ngumoha?
Al preguntarle cómo hace el Liverpool para mantener esa mentalidad y evitar caer en artimañas, el exmediocampista de los Reds Cole —que salió del retiro para anotar con el Warley FC, el «Mejor Peor Equipo» de Specsavers, que la temporada pasada sumó una victoria y 18 derrotas— dijo a GOAL: «Es cuestión de desarrollo: la unidad familiar que le rodea y la estructura que el club ha creado a su alrededor. No hay que sobreexponerlo ni depender demasiado de él; esa es la responsabilidad del club, la familia y todo su entorno.
«Es complejo, pero ahora estamos mejor preparados. Entendemos mejor cómo fortalecer la mentalidad de los jugadores y lo que necesitan. Estoy seguro de que Rio lo tiene. Además, es emocionante verlo jugar».
- Specsavers
Salah se prepara para abandonar el Liverpool como agente libre
Con Salah a punto de irse de Anfield como agente libre este verano, el Liverpool busca un sucesor para su «Rey egipcio», autor de 257 goles.
Cole no cree que Ngumoha asuma ese papel y afirma: «El Liverpool, con la baja de Ekitike, tiene carencias. Ngumoha no será titular la próxima temporada; es mucho peso para él entrar directo al equipo. Seguro que ficharán a alguien que encaje en ese perfil.
Si lo tienes en la plantilla, ya tienes un plan. Lo ven entrenar cada día, conocen su mentalidad y deciden si darle la presión de ser el hombre clave desde el principio o dejarle seguir creciendo sin tanta carga. Solo Arne Slot, su cuerpo técnico y la directiva lo saben».
Bowen, Pulisic, Gordon: ¿A quién fichará el Liverpool para sustituir a Salah?
Cole habló sobre los planes del Liverpool para reemplazar a Salah, vinculado con jugadores de la Premier como Jarrod Bowen, Anthony Gordon y Christian Pulisic: «Han sido brillantes en el mercado en los últimos 15 años.
Hagan lo que hagan, creo que [Milos] Kerkez y [Jeremie] Frimpong estarán mejor la próxima temporada. También [Florian] Wirtz. No deben entrar en pánico.
En vez de invertir 150 millones en una superestrella, deberían fichar a alguien de carácter probado. Lo importante es traer jugadores capaces de rendir en un club como el Liverpool, con sus exigencias y expectativas. Todos los nombres que se han mencionado han demostrado su nivel. Aún hay mucho talento disponible». Hay mucho talento ahí fuera».
La lucha por la Liga de Campeones: un final emocionante para la temporada 2025-26
El Liverpool ya está entre los cuatro primeros de la Premier League, con ocho puntos de ventaja sobre el Brighton, sexto, a falta de cuatro jornadas.
Es posible que Salah se pierda esos encuentros por lesión, pero Ngumoha podría destacar. Cole seguirá la recta final de la temporada 2025-26 desde la distancia.
Specsavers documenta la transformación del Warley FC en su serie de YouTube «Best Worst Team». No te pierdas a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir la trayectoria del equipo.