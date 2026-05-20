Un delantero del Birmingham fue declarado «afortunado de estar vivo» y recibió una suspensión de 14 meses y una multa por conducir ebrio

Según The Independent, Ducksch evitó una tragedia tras sufrir un accidente nocturno. El futbolista de 32 años compareció el miércoles en el Juzgado de Primera Instancia de Leamington Spa y admitió conducir su Mercedes con una tasa de alcohol superior al límite legal. El accidente ocurrió el Lunes de Pascua, horas después de que ingresara como suplente en la derrota 2-1 del Birmingham ante el Ipswich Town.

El alemán, fichado del Werder Bremen en agosto por 2 millones de euros, arrojó 53 mcg de alcohol en 100 ml de aire espirado, por encima del límite de 35 mcg.

El presidente del tribunal, John Kiely, le dijo: «Primero, es un milagro que no haya muerto. Segundo, también lo es que los demás conductores estén vivos. Es muy grave».