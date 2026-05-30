¡Un delantero con 17 goles sería una ganga! El VfB Stuttgart está a punto de cerrar un fichaje sorpresa

Sky informa que ya hay conversaciones concretas para el traspaso del jugador de 20 años. Según dicha información, el equipo suabo solo pagaría un millón de euros como cuota base por van der Leij, cuyo contrato en Waalwijk dura hasta 2028. A esa cifra podrían sumarse bonificaciones.

Para facilitar su adaptación del salto de la segunda división holandesa a un equipo puntero de la Bundesliga y de la Liga de Campeones, Sky indica que van der Leij jugaría primero con el filial en la 3.ª división. Tras un año de rodaje, pasaría al primer equipo dirigido por Sebastian Hoeneß.

Según Voetbal International, el fichaje se cerrará en los próximos tres o cinco días. El Waalwijk ya prepara la venta y busca como reemplazo a Jesse van de Haar, del FC Utrecht, actualmente cedido al SK Beveren de la segunda división belga.