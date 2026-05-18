Un consejo para Lewandowski: cambia el FC Barcelona por este club

En una entrevista con PlayUK, Mendieta sugiere que el veterano delantero debería buscar su próxima aventura en el norte de Gales. «Robert Lewandowski ha dicho que está abierto a dar un paso atrás, y si quiere ser actor cuando termine su carrera, ¡Wrexham es el lugar ideal para él!», afirma con ironía el exjugador del Barcelona y del Valencia. «Busca su siguiente paso. Si Robert quiere seguir jugando, tiene opciones, aunque no sé qué nivel tiene la competición».

Sin embargo, advierte que dar el salto a divisiones inferiores en Inglaterra no es fácil: «No siempre triunfan jugadores de este perfil, sobre todo en la Championship o en la Segunda División española. Son competiciones muy duras para futbolistas como él. Con su calidad, aún tiene mucho que aportar. Seguro que tiene opciones; veremos qué decide. Sería emocionante».