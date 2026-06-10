¡Un compañero de equipo incluso se «avergonzó»! El exdelantero del BVB Youssoufa Moukoko salva al FC Copenhague tras una temporada históricamente floja

En el último partido de la temporada, Youssoufa Moukoko clasificó al FC Copenhague para las copas de Europa con un gol en la prórroga del derbi ante el Bröndby: una chilena desde cinco metros que puso el 2-1.

Moukoko, poco activo en redes, compartió el momento con orgullo. En el descuento marcó el 3-1 que envió al Copenhague a la segunda ronda preliminar de la Conference League, gracias al peculiar formato de la Superliga danesa.

El FCK había vivido una temporada irregular y Moukoko tardó en adaptarse. El club, vigente campeón del doblete, esperaba mejorar con el delantero alemán, fichaje de cinco millones de euros, el tercero más caro de su historia.

Tras la fase regular, los doce equipos se dividen en grupo de campeonato y de descenso. El FCK, séptimo, entró por primera vez en el grupo de descenso al ganar solo ocho de 22 partidos. Moukoko participó en 18 de esos encuentros y marcó solo tres goles, cifra lejana a la esperada por un fichaje estrella.