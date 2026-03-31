El Bayern anunció ayer lunes que no renovará el contrato de Guerreiro, que expira al final de la temporada. Por lo tanto, el versátil jugador portugués abandonará el equipo de Múnich tras tres años juntos.

«Queremos agradecer sinceramente a Rapha el tiempo que hemos pasado juntos: siempre se podía confiar en Rapha sobre el terreno de juego y, además, personas con su carácter enriquecen cualquier vestuario», declaró el director deportivo del FCB, Max Eberl, en un comunicado: «Las conversaciones con él han sido buenas, basadas en la confianza y el entendimiento. Ahora nos concentramos junto a él en nuestros objetivos hasta el verano; juntos queremos lograr aún muchas cosas».

Guerreiro fichó por el Bayern en el verano de 2023, procedente del BVB sin coste de traspaso, tras ser el jugador deseado por el entonces entrenador Thomas Tuchel. En el club más laureado de Alemania acumuló bastantes partidos, aunque no logró alcanzar de forma constante el nivel de rendimiento que había mostrado en su época dorada en Dortmund. Últimamente apenas contaba con minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany, por lo que pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo.