La disputa se intensificó cuando Fernandes acudió al pódcast «Diary of a CEO» para responder a los recientes comentarios de Keane en «The Overlap». El centrocampista afirmó que Keane había distorsionado sus palabras tras el partido contra el Nottingham Forest, en el que el comentarista le acusó de priorizar sus récords de asistencias sobre el éxito del equipo. Fernandes acusó a la leyenda del club de mentir y aseguró que nunca hizo los comentarios que Keane le atribuía.

Fernandes le dijo al presentador Steven Bartlett: «Siempre he aceptado las críticas, pero no tolero que la gente mienta sobre lo que digo».

Añadió: «En este caso que mencionaste sobre Roy Keane, lo que dijo es mentira: o vio otra entrevista o inventó mis palabras. Acepto sus críticas, tanto si le gusto como jugador o como persona, pero no tolero que me atribuya frases que nunca dije».



