«Un auténtico desastre»: por qué la exestrella del Celtic Kyogo Furuhashi ha sido un fracaso de 10 millones de libras para Tom Brady y el Birmingham

En declaraciones exclusivas a BestOnlineCasino.com, el exdelantero del West Brom y del Wolverhampton afirmó: «En su primer partido en St Andrew’s, el Birmingham empató 1-1 con el Ipswich Town, favorito de la pretemporada. El Ipswich marcó de penalti en los últimos minutos, pero, en cuanto al juego, el Birmingham fue superior.

Ya les había dicho a mis amigos del Birmingham City que no esperaran estar arriba este año tras arrasar en League One; la Championship es otra historia. Lo del Ipswich fue la excepción: subir directo a la Premier desde League One casi nunca pasa.

«Así que Kyogo estuvo excelente esa noche. Me gustó su movimiento. Le anularon un gol de forma bastante dura por un empujón leve a un defensa, pero en el remate siguiente pensé: “Aquí tienen algo”.

Sin embargo, empezó a fallar ocasiones muy claras en los primeros seis u ocho partidos y se le notaba perder confianza de forma inexorable.

«En cuanto a la relación calidad-precio, ese fichaje ha salido mal. Es sorprendente, porque tiene buen movimiento, es enérgico y rápido, pero, sinceramente, tras ese inicio parecía que no iba a marcar ni aunque se lo pusieran en bandeja».