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«Un auténtico desastre»: la búsqueda del nuevo entrenador del Liverpool se complica con un candidato más para sustituir a Arne Slot
¿Alonso o Iraola para el banquillo de Anfield?
La situación del banquillo del Liverpool sigue generando especulaciones a medida que avanza la temporada. Slot está bajo presión y crecen los rumores sobre su sustituto. Aunque Xabi Alonso es el favorito sentimental de muchos aficionados, Nicol advierte que la decisión de FSG podría ser más compleja de lo esperado. En ESPN FC se le pidió elegir entre Slot, Alonso e Iraola, técnico del Bournemouth. Al final se decantó por el antiguo favorito de Anfield, pero admitió que Iraola ya tiene un lugar fijo en sus consideraciones. «Me gusta Iraola. Me gusta cómo juega su Bournemouth», destacó sobre el trabajo del entrenador vasco en la costa sur.
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Preocupación por el historial de Alonso en el Real Madrid
Nicol duda por el reciente paso de Alonso por el Bernabéu. «En circunstancias normales habría dicho Alonso, pero fracasó estrepitosamente en el Real Madrid y hay que tenerlo en cuenta», explicó.
Aun así, reconoció que su regreso al club donde ganó la Liga de Campeones resulta muy atractivo: «Si Arne Slot no llega al inicio de la temporada, no veo a FSG renunciando a Alonso. Al final, creo que apostaría por él».
El ascenso de Andoni Iraola
Iraola se ha convertido en uno de los entrenadores más respetados de la Premier League tras llevar al Bournemouth a dos victorias consecutivas fuera de casa ante Newcastle y Arsenal. Con los Cherries, sorprendentemente a solo cuatro puntos de la Liga de Campeones a falta de cinco jornadas, su prestigio como entrenador nunca ha sido tan alto. Su fútbol ofensivo le ha ganado muchos admiradores, incluidos personajes con fuertes vínculos con el Liverpool.
Su vínculo con el Liverpool se fortalece gracias a su relación con el director deportivo Richard Hughes. Tras tres años de resultados sólidos al frente del Bournemouth, Nicol considera que ya está preparado para dar el salto.
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La importancia del derbi de Merseyside
Aunque la búsqueda de un nuevo entrenador se intensifica en los medios, Slot sigue al frente del equipo por ahora. Por ahora se desconoce si FSG actuará este verano, pues varios informes apuntan a que el técnico de 47 años podría seguir al frente la próxima temporada. El momento del duelo contra el Everton de David Moyes es clave: tras la derrota de Jürgen Klopp en su último derbi, Slot no puede permitirse un tropiezo si quiere calmar a directiva y afición.