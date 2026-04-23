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¿Un arma secreta? Taylor Harwood-Bellis cuenta con el respaldo del exjugador del Manchester United Roy Keane de cara a la semifinal de la FA Cup que el Southampton disputará en Wembley. Keane siempre disfrutó venciendo al City
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Harwood-Bellis sigue los pasos de Keane con otra actuación en Wembley
El Southampton, que lucha por ascender y terminar entre los dos primeros de la Championship, visitará este sábado Wembley. El ex capitán de los Red Devils, Keane, conoce bien ese campo, pues lo pisó con frecuencia en su búsqueda de títulos.
Además, se midió al City en derbis memorables donde suele imponerse a los actuales «vecinos ruidosos» de Manchester. Por eso seguirá muy de cerca lo que ocurra en el norte de Londres este fin de semana: el defensa de los Saints, Harwood-Bellis, está comprometido con su hija Leah.
¿Le dará consejos el icono del Manchester United, Keane, a Harwood-Bellis?
Los hinchas del Southampton —muchos de los cuales viajarán a Wembley en el Midnite Express, cortesía del patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento— aceptarán toda la ayuda posible antes de medirse a los candidatos al título de la Premier League.
Sobre si Keane será un aliado útil, el exdelantero de los Saints y exinternacional de la República de Irlanda Long declaró a GOAL: «Aunque es difícil. Para Roy era algo tan natural, su forma de jugar al fútbol. Recuerdo que estuvo con la selección de Irlanda y nos decía cómo pasar el balón, y simplemente no podía entender que no pudiéramos hacer lo que él hacía. Ese tipo de cosas.
Será sincero con él [Harwood-Bellis], y le dirá las cosas como son. Tiene a mucha gente apoyándole, pero ha pasado por momentos difíciles.
Le costó, fue cedido al Burnley y ahora está en los Saints. Ha trabajado duro, marcó con Inglaterra y su futuro es prometedor».
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¿Será Harwood-Bellis el próximo capitán del Southampton?
Harwood-Bellis fue campeón de Europa Sub-21 con Inglaterra en 2023, llegó a portar el brazalete de los Young Lions y marcó en su debut absoluto contra Irlanda en noviembre de 2024, con Keane como comentarista.
Al preguntarle si el central de 24 años, salido de la famosa cantera del City, será el futuro capitán de los Saints —rol que ya ha asumido en algunos partidos—, Long respondió: «Conozco a algunos jugadores que han jugado con él. Es un tipo muy alegre, da vida al vestuario y se desenvuelve bien en el ambiente. Pero cuando llega el día del partido, se pone serio y se concentra totalmente en el juego.
Además, cuenta con Jack Stephens, actual capitán del club, quien seguramente lo guiará.
«Aún debe dar un paso más. Jack no será eterno, así que quizá ese sea su siguiente reto. Pero aún hay tiempo».
¿Cómo puede el Southampton poner en aprietos a Haaland y al Manchester City?
Por ahora, Harwood-Bellis se centra en contener a su exequipo. Aunque juega en defensa, podría enfrentarse al prolífico delantero noruego Erling Haaland.
Al ser preguntado sobre cómo se puede desestabilizar y poner en aprietos a este equipo del City, Long añadió: «Esa es la pregunta del millón. Los chicos del Southampton no tienen presión; todo el mundo espera que pierdan. No tienen nada que perder y pueden darlo todo.
Son un equipo en plena forma y esa confianza ayuda mucho en este tipo de partidos. El Southampton suele controlar la posesión, pero contra el City no será fácil; va a ser muy difícil.
«Pero han conseguido buenos resultados para llegar hasta aquí. Vencieron al Arsenal, que también era líder, así que pueden hacerlo. Se trata de creer y darlo todo en el campo».
El Southampton eliminó al Arsenal en cuartos gracias a un gol agónico de Shea Charles y podría volver a Wembley en las próximas semanas para la final de la FA Cup y, quizá, la del play-off de la Championship.
Al preguntarle si el ascenso a la Premier League es la máxima prioridad del club y qué lugar queda para la lucha por la gloria copera, Long respondió: «Sí, pero si le preguntas a la afición, estoy seguro de que han disfrutado mucho de la Championship este año y la FA Cup es algo enorme. La última vez que la ganaron fue en 1976 y aún hoy se habla de ello. Si el Leeds gana su semifinal, tendremos una gran oportunidad de llevarnos la FA Cup.
«Jugar en la Premier League es fantástico, pero tener esa copa, esos recuerdos, compartir el día con tu familia… Estoy seguro de que la afición del Saints priorizaría eso».
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¡Próxima parada: Wembley! ¡Todos a bordo del Midnite Express!
Tras el 2-2 ante Bristol City que extendió a 20 partidos la racha invicta, los Saints viajan al norte de Londres con optimismo.
Los hinchas lo pidieron y Midnite lo cumplió: el Midnite Express regresa con un viaje gratis en autocar de lujo para la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City el sábado 25 de abril. Patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento del Southampton, Midnite ya organizó el primer Midnite Express en el partido ante el Sheffield United esta temporada.