Un árbitro de primer nivel tiene prohibida la entrada en EE. UU. y, sorprendentemente, se perderá el Mundial

Tras consultar con las autoridades fronterizas de EE. UU., la FIFA actuó rápido para aclarar la situación del árbitro. En un comunicado sobre su detención en el aeropuerto, la FIFA confirmó: «La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos.

La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento. Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión el que determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país».