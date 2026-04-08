Un ángulo engañoso... La Comisión de Árbitros determina quién es el responsable de la crisis entre el Al-Ahly y el Ceramica

El partido entre Al Ahly y Ceramica Cleopatra generó polémica arbitral tras una jugada en la que el «Rojo» reclamó un penalti. El encuentro terminó 1-1 y reavivó el debate sobre el VAR en la fase final del título.

El encuentro, disputado en el estadio Osman Ahmed Osman, terminó 1-1 en la primera jornada de la fase de clasificación de la Premier League egipcia.

En el descuento, el Al Ahly pidió penalti por una mano de Ahmed Hani, pero el árbitro Mahmoud Wafa, tras revisar el vídeo, ordenó seguir el juego.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Basset reveló nuevos detalles sobre esta polémica a través de su cuenta de Facebook.

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