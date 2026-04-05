Un analista madridista estalla: «La estrella del Real Madrid no es un niño... y hay que venderlo»

El analista madridista Tomás Ronsero criticó la actuación del jugador francés Eduardo Camavinga tras la derrota del Real Madrid ante el Mallorca por 1-2 en la jornada 30 de La Liga.

Roncero, vicepresidente del diario AS, fue invitado al programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER durante la retransmisión del partido.

La web «Defensa Central» publicó las declaraciones de Ronsero, en las que atacaba a Camavinga y exigía su salida el próximo verano.

Roncero afirmó: «Camavinga no debe seguir en el Santiago Bernabéu la próxima temporada, debido a su comportamiento decepcionante».

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