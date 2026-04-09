¡Un acuerdo de patrocinio que puede dar mucho que hablar! Una estrella del FC Bayern se convierte en la nueva imagen de Red Bull

A los aficionados les molesta que los proyectos futbolísticos de Red Bull existan sobre todo para vender el producto, haciendo del fútbol un mero medio. No solo los seguidores del Bayern critican esta estrategia: en gran parte de la Bundesliga, especialmente las peñas organizadas, también la rechazan.

A principios del año pasado, Jürgen Klopp generó polémica al fichar por el grupo Red Bull. Los seguidores del 1. FSV Mainz 05, su primer equipo, mostraron su descontento con pancartas: «¿Estás loco?» y «Has olvidado todo lo que te hemos dado».

El grupo de ultras Rheingold añadió: «Klopp: “Me gusta la gente hasta que me decepciona”». Era una alusión a sus palabras del verano anterior en el pódcast «Im Kopf des Trainers»: «Me gusta la gente. Me acerco con franqueza hasta que me decepciona. No parto de la premisa de que me vayan a decepcionar».



