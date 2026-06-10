Getty Images Sport
Traducido por
¿Último partido de Cristiano Ronaldo con Portugal en casa? Roberto Martínez explica el amistoso contra Nigeria previo al sexto Mundial de CR7
El capitán no tiene planes de jubilarse
El seleccionador de Portugal, Martínez, insiste en que Ronaldo no ve el amistoso del miércoles contra Nigeria como una despedida de la afición. A sus 41 años, la estrella del Al-Nassr está a punto de disputar su sexto Mundial y se mantiene totalmente centrado en el partido.
En la víspera del encuentro en Leiria, Martínez destacó la profesionalidad de su capitán: «Nuestro capitán es un ejemplo en todo lo que hace. Se entrega las 24 horas para ayudar a la selección. No sabemos qué puede pasar, pues pueden lesionarse y hay decisiones que escapan a su control».
- Getty Images
El secreto de la longevidad de Ronaldo
A sus 41 años, Ronaldo sigue jugando pese a que la mayoría de los futbolistas ya se retiró. Martínez atribuye el estado físico del cinco veces Balón de Oro a su fortaleza mental. El técnico repite que el secreto del jugador es su «hambre», intacta pese a una carrera llena de títulos, menos el Mundial.
«Se centra en entrenar, en ser el mejor, en aplicar conceptos y en sentir orgullo con la camiseta», añadió el español. Su meta es mejorar cada día. Con 227 partidos y 143 goles como máximo anotador de la selección, Ronaldo está listo para guiar a Portugal en su búsqueda del título en Estados Unidos, México y Canadá.
Enfoque experimental frente a Nigeria
El amistoso contra Nigeria es la última oportunidad de Martínez para afinar su plantilla antes del torneo. Aunque se espera que Ronaldo sea titular, el seleccionador quiere usar toda su profundidad de talento para que todos lleguen en óptimas condiciones al debut contra la República Democrática del Congo el 17 de junio.
«La idea es hacer once sustituciones e intentar que todos tengan minutos de juego», añadió Martínez. «Para cinco o seis de nuestros jugadores será su primer partido. La atención sigue centrada en el individuo y en dar minutos a quienes los necesitan. Nuestra prioridad es que los jugadores que viajen estén listos para el Mundial. La fuerza de Portugal está en el compromiso de todos. Nuestra responsabilidad es prepararlos para que ayuden al equipo y usen su talento para ganar».
- Getty Images
Flexibilidad táctica y la prueba africana
Martínez ve a Nigeria como la preparación ideal para su debut, y resalta las similitudes entre las Súper Águilas y su primer rival en el Mundial. El técnico insiste en que, pese al gran talento individual de Portugal, la clave sigue siendo la estructura colectiva y la presión alta que caracteriza a la selección desde hace más de una década.
«Tenemos la oportunidad de trabajar aspectos que son similares a lo que nos enfrentaremos contra el Congo», afirmó. «Es un grupo de jugadores con mucho talento. Tenemos la estructura y la disciplina para ganar todos los partidos. Las estadísticas hablan por sí solas: goles, victorias... Mantenemos un compromiso total con la presión alta y la defensa rápida; ese estilo es fruto de 15 años de trabajo en el fútbol juvenil portugués. En cuanto a la táctica, lo dije el primer día: debemos ser flexibles para adaptar el talento individual a la estructura del equipo».