Las primeras evaluaciones de Foot Mercato indicaron que el defensa podría quedarse fuera por un largo periodo, lo que ponía en riesgo su lugar en los planes de Didier Deschamps. Aunque los representantes de Saliba mostraron gran preocupación, el equipo médico de la selección francesa fue optimista. Una nueva ronda de pruebas médicas realizada el lunes dio resultados positivos, por lo que el central está listo para participar en el próximo torneo.



