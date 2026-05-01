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Últimas sobre la lesión de Mohamed Salah: el Liverpool espera su regreso, pero el ‘Rey de Egipto’ se pierde el último duelo contra el Manchester United antes de su salida de Anfield
Un golpe en los isquiotibiales para el Rey
La lesión en el isquiotibial que marginó a Salah tras el partido contra el Crystal Palace representa un duro golpe táctico para el Liverpool. Además, le impide despedirse en Old Trafford, estadio donde siempre brilló, antes de su salida este verano. Cabe destacar que fue el propio Salah quien inició las conversaciones para rescindir su contrato un año antes de lo previsto, tras llegar a un acuerdo mutuo con el club para marcharse como agente libre a pesar de tener contrato hasta junio de 2027.
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Slot confirma su ausencia
En la rueda de prensa previa al partido, Slot destacó la ética de trabajo de su estrella y confirmó que, aunque no viajará a Manchester, espera que regrese para la recta final de la temporada.
«Mo siempre trabaja duro, tanto sano como lesionado, para volver. Suele estar más en forma que los demás, así que esperamos que regrese para la recta final de la temporada, no para mañana. Es un alivio que su lesión sea leve y pueda jugar con nosotros y en el Mundial. Que un jugador se merezca una despedida es una gran noticia», añadió.
En busca de la clasificación para la Liga de Campeones
Como el Liverpool está por detrás del United en la tabla, este partido supera la rivalidad local: ambos luchan por acabar entre los tres primeros y garantizar su plaza europea. Slot recordó que las ausencias no restan importancia al choque y se centró en los objetivos finales de la temporada.
«Cada partido influye en la clasificación, no solo el United. Es clave por la Champions y por acabar lo más arriba posible. Queríamos ganarlo, no pudo ser, así que ahora buscamos terminar lo mejor posible».
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Partido por el tercer puesto
Liverpool visita Old Trafford este domingo 3 de mayo, a tres puntos de United, en plena pugna por el podio. United es tercero con 61 puntos y Liverpool cuarto con 58; una victoria de los de Slot les adelantaría por diferencia de goles. Sin Salah, los visitantes necesitan máxima eficacia para superar a un United resurgido que ha ganado seis de sus últimos siete duelos en casa bajo Michael Carrick y así asegurar su billete para la Liga de Campeones.