Últimas noticias sobre las lesiones del Manchester United: Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo se retiran de la concentración de la selección

El United ha confirmado que ni Sesko ni Mbeumo participarán en los partidos internacionales de finales de marzo, pero el lateral Noussair Mazraoui se incorporará a la concentración de Marruecos tras recuperarse de una enfermedad.

Un comunicado del United reza: «El defensa del Manchester United Noussair Mazraoui se ha recuperado de una enfermedad y se incorporará a la selección de Marruecos, de cara a sus amistosos contra Ecuador y Paraguay. Bryan Mbeumo ha tenido que retirarse de la convocatoria de Camerún para los amistosos contra Australia y China, por precaución, tras ser sustituido en el minuto 71 del empate 2-2 del viernes por la noche contra el Bournemouth.

Benjamin Sesko también ha tenido que retirarse de la convocatoria internacional. El delantero centro se perderá los amistosos de Eslovenia contra Hungría y Montenegro, con el fin de garantizar su plena recuperación de un problema que el United ha estado gestionando con cuidado durante las últimas semanas».