Para el delantero, sería su segundo gran torneo con Alemania tras la Eurocopa 2024, que se jugará en casa. Desde su debut en junio de 2024 ha jugado siete partidos internacionales y aún busca su primer gol. Su última aparición fue en octubre, en la eliminatoria contra Irlanda del Norte. Después, Nagelsmann no lo convocó para el cierre de la clasificación ni para los amistosos ante Suiza.

Pese a ello, el jugador se mostró optimista: «Mis actuaciones de las últimas semanas, con muchos goles y asistencias, me dan confianza para estar en la lista».

Con 23 años, en el BVB ha sumado esta temporada argumentos sólidos: 20 puntos (diez goles y diez asistencias), máximo anotador alemán si se excluyen delanteros puros.