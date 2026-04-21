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Berkant GöktanIMAGO / Bernd Müller
Oliver Maywurm

Traducido por

Uli Hoeneß lo declaró intransferible tras sus 400 goles; sin embargo, el talento único del FC Bayern acabó desplomándose de forma dramática

Bundesliga
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Beckenbauer y Hoeneß lo elogiaron; a los 17 años debutó con el FC Bayern; el mundo estaba a sus pies. Pero Berkant Göktan fracasó, con todo lo que ello conlleva.

Múnich, Jardín Inglés, verano de 2006. Alemania vive la fiebre del Mundial. El “cuento de hadas veraniego” de la selección llena los titulares y el tiempo es magnífico. El parque está repleto. La gente se relaja en el césped, se baña en el fresco Eisbach y disfruta de la vida. En medio de todo ello, un grupo multicultural de chicos —turcos, árabes, albaneses, africanos, alemanes e italianos— juega al fútbol. A veces un aficionado se detiene unos minutos a observar, luego sigue su camino.

Ninguno imagina que, entre quienes persiguen bajo el sol un viejo balón y marcan goles con camisetas o mochilas, hay uno que podría haber sido, hace tiempo, una estrella mundial. Así lo llamó el gran Franz Beckenbauer «el mayor talento del fútbol alemán» y el icono del Bayern, Uli Hoeneß, lo declaró intransferible. Debutó a los 17 años con el campeón alemán en la Liga de Campeones y se le auguraba un futuro brillante.

Este artículo se publicó por primera vez el 3 de febrero de 2023 y ha sido revisado.

  • Todo eso ocurrió hace menos de diez años en el Jardín Inglés. Sin embargo, Berkant Göktan, pese a tener solo 25 años, en el verano de 2006 está a años luz de aquello. Por ahora, ha tocado fondo. «Solíamos jugar al fútbol en el Jardín Inglés con otros chicos de diferentes orígenes», recordó el turco-alemán en una entrevista con 11Freunde sobre aquella época. Hace semanas dejó el último club y ahora entrena por su cuenta. Había rescindido antes de tiempo su contrato con el 1. FC Kaiserslautern, otra etapa sin éxito.

    Salto atrás: vuelve a sus orígenes, cuando todo iba bien para el pequeño «Berki». En el modesto Helios München, al este de la ciudad, da sus primeros pasos con el balón. En categoría alevín E, el Bayern lo ve, lo prueba y lo ficha a los ocho años para la Säbener Straße. Rápidamente se le considera un niño prodigio. Sus goles llegan en serie.

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  • Berkant Göktan marca 400 goles en una temporada con el FC Bayern

    «Marcaba unos 400 goles en una temporada de la categoría juvenil D. A menudo metía 10 o 12 goles en un solo partido», recuerda Göktan. En el Bayern valoran al joven delantero, que a los 13 años firma un precontrato. Deja los estudios, apenas va al colegio y apuesta todo al fútbol desde muy temprano. Al principio, su carrera solo conoce una dirección: hacia arriba.

    Su potencial era enorme. Halil Altintop, que después jugó con él en Kaiserslautern cuando ya declinaba, dijo: «Lo que hacía con el balón era una locura. Nunca vi a nadie con tanta destreza técnica». Sin embargo, ese talento no bastó: su personalidad, carácter y actitud hacia el deporte eran demasiado inmaduros.

    Ya de adolescente causaba problemas: a los 16 años salía de juerga, bebía y se creía una estrella. «Desde muy temprano estaba convencido de que era una estrella», recordaba Herbert Harbich, entrenador voluntario de los juveniles del Bayern, en el tz. «Eso no basta».

    Harbich aún recuerda la final del Campeonato Alemán Juvenil A de 1998, cuando el egoísmo de Göktan privó a Múnich de su primer título juvenil. El Bayern sub-19, donde jugaba junto a Owen Hargreaves y Daniel Bierofka, ganaba 2-1 al Borussia Dortmund. A 20 minutos del final llegó un penalti. Göktan, pese a ser uno de los más jóvenes y no estar designado para lanzarlo, tomó el balón y falló, desperdiciando la sentencia.

    El BVB empató en el descuento y llegó la lotería de los penaltis. «Göktan lanzó otra vez... y volvió a fallar», recuerda Harbich. El Dortmund se llevó el título y al joven le tocó el papel trágico.

    A Göktan no pareció importarle: entrenaba con los profesionales a los 16 años, se burlaba de estrellas como Lothar Matthäus y, a los 17, firmó su primer contrato, dejó el colegio y se lanzó al profesionalismo.

  • El debut de Göktan en el FC Bayern contra Beckham y compañía.

    Debutó con el Bayern en la Liga de Campeones a los 17 años y 9 meses. Era la fase de grupos y el Manchester United visitaba el Estadio Olímpico de Múnich. Göktan jugó unos 30 minutos; reemplazó a Hasan Salihamidzic y de pronto se plantó frente a David Beckham y Paul Scholes. «Estaba como en trance», recordó.

    Casi marcó en su debut, y recuerda que, de haber entrado ese disparo con la izquierda, quizá todo habría sido diferente. Quizá entonces habría tenido a alguien que lo anclara al suelo, pero ese apoyo nunca llegó.

    Aquel encuentro frente al United quedó como su momento más relevante con el Bayern. Se distrajo, priorizó otras cosas y solo jugó dos partidos más con el club. Ottmar Hitzfeld, de pronto, dejó de contar con él. A principios de 1999, con solo 18 años, fue cedido al Borussia Mönchengladbach y, medio año después, enviado a Bielefeld con su antiguo mentor, Hermann Gerland.

    Con el Gladbach jugó solo cinco partidos y con el Bielefeld 16, con un único gol. Se desesperó por triunfar demasiado rápido. En 2000 regresó al Bayern, pero se quedó en el filial de la Regionalliga. «Mi gran problema en el Bayern fue que entrenaba igual, pero no mejoraba», admitió a la revista Kicker. Se estancó y, aunque cobraba bien, perdió la motivación. «Me centré en el dinero y el fútbol pasó a segundo plano».

  • Göktan vive su primera racha realmente buena en el Galatasaray: «¡Fue una locura!»

    Su etapa en el Bayern terminó en 2001. Con 20 años, Göktan, aún una promesa, fichó por el Galatasaray, uno de los grandes clubes turcos. «¡Fue una locura! Cuando firmé el contrato había veinte cámaras y un montón de periodistas, algo que nunca había visto», recordó Göktan a 11Freunde. Tras medio año de adaptación, contribuyó con cinco goles al título turco y jugó en la Liga de Campeones contra Liverpool y Barcelona.

    Sin embargo, como tantas veces en su carrera, aquel éxito fue solo un destello. En sus dos siguientes temporadas apenas jugó, pasó al Besiktas en 2004 y allí quedó marginado. Una actitud relajada y la mala suerte con los cambios de entrenador lo llevaron en caída libre. «Eso me destrozó psicológicamente. Pensaba: “Chico, nunca volverás a jugar, eres un suplente”. Con cada paso me acercaba más al suelo», explica.

    Michael Henke, su ex segundo en el Bayern, lo repescó para Kaiserslautern, pero fue despedido pronto y su sucesor, Wolfgang Wolf, tampoco lo tuvo en cuenta. En abril de 2006 rescindió su contrato con el FCK y regresó a Múnich, a su hogar, al Jardín Inglés.

  • Göktan se convierte en una estrella del 1860 Múnich, pero huye tras un escándalo de cocaína

    Göktan hace todo lo posible por mantenerse en forma, parece haber cambiado y, de repente, se muestra humilde. «En el campo de césped artificial de mi primer club, ponía a mi hermano de portero y entrenaba. Hacía de todo: jugaba al fútbol, montaba en bicicleta, nadaba, salía a correr». El 1860 Múnich se entera de que el antiguo niño prodigio del gran rival de la Säbener Straße quiere regresar. Primero lo ficha para el equipo amateur, y luego Göktan vive con los Leones sus dos mejores años como profesional.

    Se convierte en la estrella del equipo. «Por fin tuve la suerte de encontrar en Múnich a un entrenador que apostó por mí, que supo tratarme bien y que pudo trabajar conmigo durante mucho tiempo». Marco Kurz lo fichó para el filial y, al pasar al banquillo del primer equipo, Göktan despegó: 10 goles en 13 partidos de su debut en Segunda y, pese a una lesión de tres meses en la segunda campaña, volvió a anotar otros diez.

    «No he repetido los errores del pasado. Volví a tener éxito, pero esta vez mantuve los pies en la tierra», afirma en 2007. Reconoce su fracaso en el Bayern: «Era un desastre. Fue un gran problema que fuera demasiado impaciente, demasiado impulsivo. El éxito se me subió a la cabeza». Ahora, en racha otra vez, promete mejorar y regresar a la Bundesliga. Pero desde octubre de 2008 está claro que volvió a fracasar.

    Tras un comportamiento extraño y rumores de la noche muniquesa, el club le hizo un test de cocaína que resultó positivo. Una misteriosa lesión en el pie y tensiones familiares con su padre Fahrettin complicaron aún más su situación. Los Leones le ofrecieron ayuda y suspender el contrato, pero Göktan rechazó todo apoyo y, antes de cumplir 28 años, desapareció del fútbol profesional alemán.

  • Göktan disputa su último partido precisamente contra el FC Bayern

    «Me alegré de que todo saliera a la luz, porque así ya no tenía escapatoria», dijo años más tarde sobre su adicción a la cocaína. «En el aeropuerto tenía dos opciones: México o Tailandia». Optó por Tailandia, dejó el fútbol, se acercó al budismo y encontró un nuevo amor. Un año y medio tras su salida del 1860 firmó con el Muangthong United, uno de los grandes clubes tailandeses, pero fue un breve paréntesis.

    A finales de 2012, con 31 años, intentó regresar al fútbol alemán. Sin embargo, apenas encontró oportunidades y solo pudo fichar por el SV Heimstetten de la Regionalliga bávara. Sin embargo, en el modesto equipo de la Alta Baviera apenas jugó seis minutos oficiales, precisamente contra el filial del Bayern, en una derrota por 0-5 a finales de octubre de 2013.

    Desde entonces no ha vuelto a aparecer en crónica alguna, y su perfil de Instagram, donde hasta 2021 mostraba su vida familiar con sonrisas y hijos, guarda silencio.

    Quizá aún juegue de vez en cuando en el Jardín Inglés, ante algún curioso que se detiene unos minutos sin saber que ve a un antiguo talento, para luego seguir su camino.

  • Berkan Göktan: estadísticas de su carrera

    ClubPartidosGolesAsistencias
    Galatasaray5784
    FC Bayern de Múnich3--
    FC Bayern de Múnich II4222-
    1860 Múnich39213
    1860 Múnich II145-
    Arminia Bielefeld1611
    Kaiserslautern71-
    Beşiktaş72-
    Borussia Mönchengladbach5--