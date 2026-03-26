Uli Hoeness descarta la venta de Michael Olise al Liverpool por 200 millones de euros, mientras el presidente del Bayern de Múnich critica la política de fichajes de los Reds

Con su habitual franqueza, Hoeness no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el rendimiento reciente del Liverpool y su cuantiosa inversión en el mercado de fichajes. Los Reds han atravesado una temporada difícil a pesar de los importantes gastos, y el presidente del Bayern no tardó en señalar que más dinero no siempre equivale a mejores resultados.

«El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», declaró Hoeness a los periodistas.