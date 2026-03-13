Udinese-Juventus: Vlahovic podría quedarse fuera de la convocatoria; se retrasa su regreso

Vlahovic lleva sin pisar el campo desde el pasado mes de noviembre, cuando se lesionó al sufrir una lesión grave en la unión musculotendinosa del aductor izquierdo, lo que le obligó a someterse a una operación en Londres. En los últimos meses había iniciado el proceso de recuperación: durante un tiempo se entrenó en solitario en Serbia y, a principios de febrero, regresó a la Continassa para trabajar con los preparadores físicos de la Juventus. El delantero incluso se adelantó a los plazos previstos, pero tras la última revisión realizada hoy, en vísperas del partido contra el Udinese, se ha decidido no convocarlo.