Tuttosport - Juventus-Spalletti: un contrato corto para ganar enseguida, las exigencias del entrenador

La Juventus y Luciano Spalletti están cada vez más cerca de seguir juntos. Según informa Tuttosport, el técnico toscano estaría dispuesto a renovar con un contrato hasta 2027, con opción a una temporada más. Una decisión meditada: sin compromisos a largo plazo, pero con la clara voluntad de dejar huella de inmediato en el proyecto bianconero.
De hecho, Spalletti ya habría puesto sus condiciones: protagonismo en las decisiones técnicas y voz y voto en los movimientos del mercado. No es casualidad que la directiva se esté preparando para acelerar las oportunidades de fichajes gratuitos con el fin de reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.