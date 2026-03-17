Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
cm grafica spalletti juve larga
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tuttosport - Juventus-Spalletti: un contrato corto para ganar enseguida, las exigencias del entrenador

Se espera el visto bueno para la renovación de Spalletti con la Juventus: duración y condiciones

La Juventus y Luciano Spalletti están cada vez más cerca de seguir juntos. Según informa Tuttosport, el técnico toscano estaría dispuesto a renovar con un contrato hasta 2027, con opción a una temporada más. Una decisión meditada: sin compromisos a largo plazo, pero con la clara voluntad de dejar huella de inmediato en el proyecto bianconero.

De hecho, Spalletti ya habría puesto sus condiciones: protagonismo en las decisiones técnicas y voz y voto en los movimientos del mercado. No es casualidad que la directiva se esté preparando para acelerar las oportunidades de fichajes gratuitos con el fin de reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

  • SE HA ALCANZADO UN ACUERDO

    Los contactos de las últimas semanas han dado lugar a un acuerdo de principio entre las partes. El acuerdo se ha forjado también a través del diálogo con la plantilla: los jugadores más representativos han participado en la valoración del entrenador. Si en otoño no todos estaban convencidos de su nombramiento —con alternativas como Raffaele Palladino en auge—, hoy la opinión interna ha cambiado radicalmente.

    Spalletti ha convencido por sus ideas de juego y su gestión del grupo, devolviendo la cohesión y la serenidad a un equipo que en el pasado reciente había mostrado evidentes fisuras.

    • Anuncios

  • CLIMA Y ASPIRACIONES

    En La Continassa se respira ahora un ambiente diferente: el grupo está unido, trabaja con entusiasmo y ha recuperado el equilibrio. Incluso el entrenador se siente plenamente involucrado en el proyecto y no busca otras oportunidades, ni condiciona su futuro a la clasificación final en la liga.

    Su visión es clara: un ciclo breve pero ambicioso, con el objetivo de ganar de inmediato. Spalletti está convencido de que la Juventus ya cuenta con una base sólida y de que, con 5 o 6 fichajes bien elegidos, puede ser competitiva de inmediato para los títulos nacionales.

    Ahora solo falta el último paso: la firma. Entonces podrá comenzar oficialmente el nuevo capítulo bianconero.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0