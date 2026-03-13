Es posible que Igor Tudor haya hablado en rueda de prensa por última vez como entrenador del Tottenham. Tras la durísima derrota por 5-2 en casa del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, empañada por los errores del portero suplente Kinsky en el primer cuarto de hora del partido, los Spurs deben sumar puntos contra el Liverpool en una Premier League que los sitúa peligrosamente a solo un punto de la zona de descenso.
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Tudor: «No pensaba que la situación fuera tan grave». El Tottenham está trabajando activamente para encontrar un sustituto
LA DECLARACIÓN
El entrenador croata no se anduvo con rodeos: «¿Si el vaso está medio lleno o medio vacío? Aquí no hay nada lleno, sino muchas cosas vacías. Cuando llegué, no pensaba que los problemas fueran tan graves. Hay quien cree que con cambiar de entrenador se resuelven todos los problemas. Me hace gracia, porque la realidad es completamente diferente».
SE PREPARA OTRO CAMBIO
Según informa The Athletic, la directiva del Tottenham está trabajando «activamente» para encontrar un sustituto al que confiar el banquillo en caso de que la situación se complique durante el partido contra los Reds de este fin de semana, el domingo 15 de marzo a las 17:30.
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