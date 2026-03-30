Mientras los clubes empiezan a planificar sus estrategias de fichajes para el verano con los primeros contactos y sondeos, hay un jugador en el centro de un mercado entre… selecciones nacionales. Se trata de Nicolò Tresoldi, delantero nacido en 2004 del Club Brugge y de la selección alemana sub-21. Por ahora. Porque el jugador tiene triple nacionalidad y, mientras no dispute ningún partido con la selección absoluta, puede decidir cambiar de opinión: nacido en Cagliari, a los 13 años se trasladó a Hannover, en Alemania, y en 2022 obtuvo la nacionalidad alemana; pero, entre sus tres pasaportes, también tiene el argentino por parte de su madre.
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Tresoldi, en el punto de mira del mercado entre… selecciones nacionales (y no solo): contactos con Argentina, que supera así a Italia y Alemania
ARGENTINA TOMA LA INICIATIVA
Hasta ahora siempre ha jugado en las categorías inferiores de Alemania —desde la sub-19 hasta hoy, donde es el delantero titular de la sub-21—, pero según informa el diario alemán Bild, la federación argentina ha mantenido contactos preliminares con el joven y su familia con la idea de intentar naturalizarlo. Argentina, por lo tanto, podría adelantarse a Italia, como ya ha hecho en el pasado con otros jóvenes con doble nacionalidad; y en Alemania hay quien frunce el ceño ante la voluntad de Nagelsmann de apostar por los jugadores históricos de la selección sin haberle dado aún una oportunidad a Tresoldi.
TRESOLDI Y EL MERCADO DE FICHAJES: A DÓNDE PODRÍA IR ESTE VERANO
Por un lado, el delantero se encuentra en el centro de una pugna a tres bandas a nivel nacional; por otro, está el mercado «real». Protagonista del Brujas con 17 goles y 5 asistencias en casi 50 partidos, este jugador nacido en 2004 ha sido vinculado en varias ocasiones con el Milan, el club de sus sueños, pero hasta la fecha los rossoneri nunca han dado ningún paso en esa dirección (en los últimos años han fichado a De Ketelaere y Jashari). En el mercado de invierno también se le relacionó con el Arsenal y la Lazio, y en verano podrían aparecer otros clubes interesados.