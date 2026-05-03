«Tres o cinco puntos»: Wayne Rooney ve al Arsenal campeón de la Premier League, y el Manchester United augura un tropiezo final de Pep Guardiola y el City

Rooney asegura que el Arsenal ganará sus tres últimos partidos de la Premier League —ante West Ham, Burnley y Crystal Palace— y prevé que el equipo de Guardiola tropiece. Así lo afirmó en «Match of the Day» dela BBC tras el doblete de Gyokeres que dio la victoria al Fulham.

«Creo que el Arsenal ganará el título», afirmó. «Lo pensé tras la victoria del City sobre el Arsenal. Noté que les pesaba visitar el campo del City y la final de Copa perdida. Pero, al seguir empatados tras esa derrota y con un calendario más favorable, el Arsenal ganará sus tres partidos».







