Tres jugadores en el punto de mira: el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se muestra entusiasmado con el partido de semifinales de la Copa DFB entre el Stuttgart y el Friburgo

En este sentido, Kompany destacó a tres jugadores que le habían gustado especialmente el jueves por la noche. «Siempre se pensó que Inglaterra compraba gran parte del talento alemán, pero ahora tenemos a Suzuki y Manzambi (SC Freiburg) y a El Khannouss (VfB Stuttgart) en la cancha. Hay una nueva generación de grandes talentos en Alemania».

En última instancia, la Bundesliga y sus clubes se benefician de esta alta densidad de jóvenes con potencial, añadió. «Se está jugando al fútbol. Ambos equipos lo han dado todo».

Por eso, el día a día en la máxima categoría alemana no es precisamente un paseo para su Bayern: «Tener éxito en esta liga no es fácil, y mantenerse en lo más alto tampoco».