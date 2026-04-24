«Quien vio el partido de ayer apreció la gran calidad», comentó el belga antes del duelo del sábado en la Bundesliga contra el 1. FSV Mainz 05.
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Tres jugadores en el punto de mira: el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se muestra entusiasmado con el partido de semifinales de la Copa DFB entre el Stuttgart y el Friburgo
En este sentido, Kompany destacó a tres jugadores que le habían gustado especialmente el jueves por la noche. «Siempre se pensó que Inglaterra compraba gran parte del talento alemán, pero ahora tenemos a Suzuki y Manzambi (SC Freiburg) y a El Khannouss (VfB Stuttgart) en la cancha. Hay una nueva generación de grandes talentos en Alemania».
En última instancia, la Bundesliga y sus clubes se benefician de esta alta densidad de jóvenes con potencial, añadió. «Se está jugando al fútbol. Ambos equipos lo han dado todo».
Por eso, el día a día en la máxima categoría alemana no es precisamente un paseo para su Bayern: «Tener éxito en esta liga no es fácil, y mantenerse en lo más alto tampoco».
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¿Manzambi fichará por el FC Bayern de Múnich?
En sus clubes, Suzuki, Manzambi y El Khannouss se han vuelto piezas clave esta temporada. Destaca el suizo Manzambi, que con 13 participaciones en goles en 41 partidos brilla en la Bundesliga.
Por eso, últimamente han surgido rumores de que el FC Bayern de Múnich estaría interesado en él. Como centrocampista central de formación, capaz tanto de desempeñar tareas defensivas como de crear peligro de gol, Manzambi sería un sustituto ideal para Leon Goretzka, que se marcha este verano.
El joven de 20 años está vinculado al Friburgo hasta 2030 y no tiene cláusula de rescisión, por lo que su traspaso este verano podría costar al menos 30 millones de euros.