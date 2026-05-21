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Krishan Davis

Traducido por

Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y las siete decisiones clave que Thomas Tuchel debe tomar antes de anunciar la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Analysis
England
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
M. Gibbs-White
T. Alexander-Arnold
FEATURES

Thomas Tuchel está a punto de anunciar la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026. Su objetivo, desde que asumió el cargo en marzo de 2025, es claro: llevar a los Tres Leones a su primer título en 60 años. Ahora debe elegir a los 26 jugadores que, en su opinión, pueden cumplir ese objetivo a medida que se acerca el torneo.

El viernes, Tuchel reducirá en más de la mitad la lista provisional de 55 jugadores, y aún quedan muchas decisiones clave envueltas en la incertidumbre a medida que se acerca el momento de su anuncio definitivo.

Tras 15 meses al frente, el seleccionador ya ha decidido y empezará a hacer las llamadas que ningún jugador quiere recibir antes de un gran torneo.

Habrá dudas en casi todas las posiciones y, sea cual sea su elección, el seleccionador generará debate entre aficionados y medios. A continuación, GOAL repasa las decisiones más importantes mientras Tuchel se prepara para anunciar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    ¿Palmer, Foden o ninguno de los dos?

    El viernes se anunciará la lista de 26 jugadores y todas las miradas estarán puestas en quién ocupará el puesto de ‘10’. Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze parecen fijos, pero ¿qué pasa con Cole Palmer y Phil Foden?

    Las estrellas de Chelsea y Manchester City no han brillado esta temporada: uno por problemas físicos y el otro por falta de forma. Aunque estuvieron en la concentración de marzo, se les advirtió que debían ganarse el billete para el Mundial.

    Ninguno brilló y desde entonces siguen sin destacar. Si la elección fuera solo entre ambos, Palmer llegaría con ventaja: ha mostrado destellos de su talento —incluso ante el Tottenham— con más frecuencia que Foden, quien parece falto de confianza. Incluso existe la posibilidad de que ninguno alcance el nivel necesario.

    • Anuncios
  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    El enigma de Gibbs-White

    Las dificultades de Palmer y Foden podrían abrirle las puertas a Morgan Gibbs-White, uno de los jugadores más en forma de su selección en 2026 tras marcar 11 goles en la Premier League desde principios de año —un rendimiento notable para un centrocampista de un equipo que luchó por evitar el descenso—.

    Aun así, el mediocampista de 26 años nunca ha sido titular con Tuchel y fue descartado en marzo, pues el técnico alemán dudaba de su temperamento, su capacidad para conservar la pelota y su resistencia al calor de Norteamérica.

    Pero sus recientes actuaciones podrían cambiar la decisión si el seleccionador se guía por el estado de forma.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    El suplente de Kane

    Harry Kane tiene asegurada la titularidad en la delantera del Mundial, salvo catástrofe. Sin embargo, la lucha por ser su suplente está abierta: varios delanteros compiten por pocas plazas. Se informa que Tuchel baraja llevar solo tres delanteros centro al torneo.

    Ollie Watkins, eficaz suplente en la Euro 2024, ha recuperado su mejor nivel a tiempo pese a una temporada complicada, en la que incluso se quedó fuera de la convocatoria en marzo. El goleador del Aston Villa ha marcado 11 goles en sus últimas 14 apariciones.

    En Arabia Saudí, Ivan Toney ha superado los 40 goles, pero lleva casi un año sin jugar con su selección, lo que podría penalizar a quienes militan en ligas menos competitivas pese a su acierto desde el punto de penalti.

    En la Premier, Dominic Calvert-Lewin, autor de 15 goles, fue convocado en la última concentración, por lo que conserva una remota opción, al igual que Dominic Solanke, aunque el jugador del Tottenham se recupera de una lesión. También se pide la inclusión de Danny Welbeck, quien ha marcado 14 goles con el Brighton en la temporada 2025-26, aunque sus posibilidades parecen escasas.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    Jóvenes promesas

    ¿Habrá sitio para alguna joven promesa entre los 26 jugadores que convoque Tuchel? Su enfoque pragmático al elegir la plantilla indica que no, pero dos talentos destacan.

    Max Dowman ha deslumbrado con el Arsenal, incluido su histórico gol a los 16 años contra el Everton. Aún así, solo ha jugado con Inglaterra hasta la sub-19 y su tiempo en el primer equipo ha sido limitado.

    Sin embargo, no sorprendería que Tuchel se hubiera planteado convocar a Rio Ngumoha, quien ya es titular en la banda izquierda del Liverpool gracias a sus brillantes actuaciones. Aunque su experiencia internacional se limita a la misma categoría que Dowman, Ngumoha acumula muchos minutos con los Reds y podría ser una opción valiosa en una posición problemática para Inglaterra, pese a la presencia de Anthony Gordon y Marcus Rashford en esa banda.

    Su compañero en el Arsenal, Myles Lewis-Skelly, de 19 años, cuenta con más experiencia y aspira a volver a la convocatoria tras brillar con Mikel Arteta al final de la temporada.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Un respiro para Trent?

    Trent Alexander-Arnold aspira a entrar en la lista del Mundial. Aunque Tuchel ya lo descartó en marzo, pese a convocar a 35 jugadores, ahora el ex del Liverpool figura en la prelista de 55.

    Sus opciones aumentan por la lesión de Ben White, del Arsenal, cuya recuperación a tiempo parece poco probable. Reece James, ya recuperado, sería la primera opción, pero la lesión de Tino Livramento desde abril podría abrirle hueco.

    Jarell Quansah y Djed Spence son otras opciones, aunque este último ha contado con pocos minutos bajo Roberto De Zerbi en el Tottenham.

    Además, Tuchel podría usarlo como arma táctica en partidos de mucho balón, como ante Panamá y Ghana, donde Inglaterra tenga la posesión y necesite romper un bloque bajo.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Defensas veteranos

    La defensa mezclará juventud y experiencia, aunque se duda de cuánto peso tendrá esta última. Ezri Konsa y Marc Guehi son fijos y probablemente formarán la pareja titular de centrales, mientras que Harry Maguire se ha ganado un puesto de nuevo gracias a su resurgimiento en el Manchester United.

    Sin embargo, John Stones genera dudas: solo ha sido titular en cuatro partidos de la Premier con el City esta temporada. Aunque Tuchel lo considera un líder, su continuidad está en riesgo tras otra campaña marcada por las lesiones.

    El seleccionador valora a Dan Burn, de 34 años y del Newcastle, por su versatilidad con el pie izquierdo. Por detrás, Quansah y Levi Colwill —recuperado de una lesión de ligamento cruzado anterior— lucharán por las demás plazas en el centro de la defensa.

    En el lateral izquierdo, Luke Shaw, convocado tras recuperar su mejor nivel con el United, competirá con los jugadores del Newcastle Burn y Hall, además de con Lewis-Skelly. La presencia de Nico O'Reilly parece asegurada.

  • Alex Scott England 2025Getty

    Scott contra Henderson

    Hay una trama secundaria en la pugna por los puestos del centro del campo, pues Tuchel debe elegir entre el liderazgo y la experiencia o el ímpetu juvenil y, seamos sinceros, el mérito.

    El técnico alemán sigue convocando a Jordan Henderson, de 35 años, cuyo buen inicio en el Brentford ha perdido brillo, mientras que Alex Scott, del Bournemouth, fue ignorado en marzo pese a destacar con los Cherries en su lucha por Europa.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo y Bellingham son fijos, y Adam Wharton parece haber hecho lo suficiente para sumarse. Con tan poco margen, Tuchel debe valorar si la voz de Henderson en el vestuario pesa más que la frescura de Scott, quien, como alternativa a Bellingham, aporta un box-to-box con gol y visión de futuro.

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