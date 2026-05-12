El defensa del Real Madrid Alexander-Arnold regresa a la prelista de Tuchel, pese a sus recientes problemas con el técnico alemán. El exjugador del Liverpool se había quedado fuera de los duelos contra Uruguay y Japón, pero la lesión de otros laterales derechos le abre una nueva oportunidad tras el cierre del plazo de la FIFA para la prelista de 55 jugadores.

La decisión llega tras una crisis de lesiones en el lateral derecho. Tuchel había señalado a Reece James, Tino Livramento y Ben White como sus opciones preferidas, y situó a Jarrell Quansah por delante del madridista, pero las bajas le han obligado a cambiar de idea.

Con White lesionado de rodilla tras enfrentar al West Ham y Livramento en una carrera contrarreloj para recuperarse, la puerta se reabre para el exjugador del Liverpool.